Emelkednek az amerikai tőzsdék 2019.04.01 15:57

Emelkedéssel vágtak neki a hét első napjának a tengerentúli tőzsdék, miután az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos befektetői optimizmus mellett a piaci szereplők kedvezően fogadták a beérkező kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindexeket is, amelyek feledtetni tudták a kínai gazdasági lassulásával kapcsolatos aggodalmakat. Bár Németországból a márciusi feldolgozóipari beszerzési menedzserindex végső értékét ma efelé módosították és az amerikai kiskereskedelmi eladási adat is a vártnál gyengébb lett, azonban a piaci szereplők alighanem csak a kedvezőbb kínai adatokra fókuszáltak. A hétfői piacnyitástól távolodva is kitartott a kedvező hangulat az amerikai részvénypiacokon, a Nasdaq 0,7 százalékos erősödése mellett az S&P500 és a Dow egyaránt 0,7 százalékkal került ma feljebb.