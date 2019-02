Nagyot esett a Wirecard árfolyama 2019.02.01 16:37

Nagyot esett a Wirecard árfolyama pénteken, miután a Financial Times szerdán arról írt, hogy a társaság egyik szingapúri vezetőjét azzal gyanúsítják, hogy illegális tranzakciókat bonyolított le. Bár a Wirecard csütörtökön közleményben cáfolta a lap értesüléseit, ezt követően a német pénzügyi hatóság, a Bafin is vizsgálni kezdte az ügyet, hogy a Financial Times cikke piacbefolyásolásnak minősül-e. A Wirecard részvényei pénteken tovább zuhantak, miután a Financial Times legfrissebb értesülései szerint egy ügyvédi iroda bizonyítékot talált a lap korábbi cikkében említett csalásra vonatkozóan. A Wirecard árfolyama 23,7 százalékkal került ma lejjebb.