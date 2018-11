A hét első két napjának esése után felpattantak az európai tőzsdék, a szerdai kereskedés második felében továbbra is emelkednek a kontinens irányadó részvényindexek, a DAX 0,9 százalékos emelkedése mellett a CAC40 0,5 százalékkal került feljebb. A milánói részvényindex annak ellenére is 0,8 százalékkal került ma feljebb, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi Olaszországgal szemben a túlzott deficit eljárás elindítását. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke szerint az olasz kormány által letett költségvetési terv "alvajárás az instabilitás felé", ezért az Európai Bizottság szükségesnek tartja a túlzott deficit eljárás elindítását Olaszországgal szemben, amiért az "különösen súlyos szabályszegést követett el".

A 2008-as válságig az OTP a befektetők egyik kedvence volt, utána azonban évekig utálattal vegyes közöny vette körül a cég papírjait, 2015 eleje óta viszont megállíthatatlan az OTP, az elmúlt hónapokban pedig még az OTP-re permabear elemzők is beálltak a sorba, és magas célárral vételre ajánlják a bank részvényeit. Sokakat az idén eddig elért profit, és Csányi Sándor 1 milliárd eurós kijelentése döbbentette rá arra, hogy a magyar bank nagyon erős, ha pedig a részvényeit nézzük (például a lengyel bankszektor botrányai után), egyre kevesebb a jó sztori, az alternatíva a régióban. Megnéztük, hogy vannak most árazva az OTP részvényei.

Míg a magyar tőzsde és a hazai blue chipek is emelkednek, a Mészáros Papírok felemásan teljesítenek ma, a CIG Pannónia 0,5 százalékkal került feljebb, míg az Appeninn árfolyama 2,9 százalékkal került lejjebb. Az elmúlt hét második felének jelentős emelkedése után a Konzum és az Opus lendülete is elfogyott, a Konzum 5,2 százalékkal kerület ma lejjebb, míg az Opus árfolyama 6,5 százalékot esett.

Az irányadó európai részvényindexek emelkedésével párhuzamosan a magyar tőzsde is erősödéssel indította a napot, a szerdai kereskedés második felében a hazai részvényindex továbbra is emelkedik, a BUX 4,7 milliárd forintos forgalom és 257 pontos emelkedés mellett 0,7 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek kivétel nélkül emelkednek. A Richter 0,4 százalékos erősödése mellett a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Mol 0,9 százalékot emelkedett, míg a hazai nagypapírok közül a legjobban az OTP teljesít, a bankrészvény 1,9 százalékkal került ma feljebb.

Akár a jegybankelnök és a miniszterelnök lemondásához is elvezethet az egyre mélyülő lengyel korrupciós botrány a kedden elindult tanúkihallgatások után és sérülhet a kormánypárt népszerűsége, illetve az ország imázsa is - hívja fel a figyelmet helyzetelemzésében a Teneo. Egy friss közvélemény-kutatás máris alátámasztja, hogy esik a kormánypárt népszerűsége. Közben a botrányban érintett két kereskedelmi bank árfolyama tegnap tovább zuhant, ma felpattanás látszik. Ma egyébként a lengyel kormánypárt egy másik ügyben lényeges döntést hozott: meghátrál a lengyel legfelsőbb bírósági átalakításban, mivel elfogadja az Európai Bíróság ezt kötelezően előíró ítéletét.

A korábbi hónapok áremelkedései után az utóbbi hetek árcsökkenést hoztak az üzemanyagok piacán, amelyben több fundamentális tényező is szerepet játszott. Jó hír a magyar autósoknak, hogy a WTI grafikonján kirajzolódó összkép is megkönnyebbülésre adhat okot. Megjelent ugyanis a halálkereszt az olaj piacán, amely hosszabb távon a fennálló csökkenő trend folytatódását valószínűsíti. A rövidtávú kereskedőknek viszont érdemes résen lenniük, a WTI ugyanis erősen túladottá vált.

Gyorsjelentés után emelkedik az ANY Biztonsági Nyomda 2018.11.21 10:07

A keddi piaczárás után tette közzé gyorsjelentését az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság bevétele 17,5 százalékkal 7,489 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A bevétellel párhuzamosan eredményszinten is növekedésről számolt be a társaság, az üzemi eredmény 23 százalékkal nőtt a negyedévben, az EBITDA 17 százalékkal, a nettó eredmény pedig 5 százalékkal javult. A cégnél folyamatban van a kapacitások bővítése és kutatás-fejlesztésre is sokat költ, amitől a következő évekre a növekedés folytatódását várja a menedzsment.

A társaság gyorsjelentését a Wood gyorskommentárban értékelte, a Wood elemzője 1406 forintos célár mellett tartásra ajánlja a Nyomda részvényeit, a célárfolyam 19 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény keddi záróárához képest. Az ANY Biztonsági Nyomda árfolyama 0,4 százalékkal került ma feljebb.