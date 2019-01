A szerdai piacnyitástól távolodva esnek az amerikai tőzsdék, miután a ma közzétett, várakozásokat alulmúló kínai beszerzési menedzserindex ismét felerősítette a növekedési félelmeket. A borús részvénypiaci hangulatban a Tesla részvényei nagyot estek, annak ellenére is, hogy A Tesla a pénzügyi negyedik negyedévben a korábbi csúcsnak számító harmadik negyedéveshez képest 8 százalékkal több, összesen 86 555 autót gyártott, az eladások szintén 8 százalékkal haladták meg a harmadik negyedéves értéket, most 90 700 darabot adtak el, ami elmaradt az elemzői várakozások 92 000 darabos átlagától , a Model 3 61 394 darabos eladási volumene pedig elmarad a 64 900 darabos elemzői várakozástól, ráadásul az autók árának csökkentésének sem örülnek a befektetők, a Tesla árfolyama 7,3 százalékot zuhant ma.

A kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak az ázsiai kereskedés után az európai tőzsdéken is éreztették hatásukat, a borús hangulatban az európai részvényindexek is lejjebb kerültek a szerdai piacnyitás után, majd a délelőtt második felére ráfordulva az európai részvényindexek továbbra is esnek, a kontinens börzéi 0,6-1,5 százalékos mínuszban járnak.

Nagyot esett a Ceconomy árfolyama szerdán 2019.01.02 12:21

Nem zárult jól az év a Ceconomy számára, miután a Media Markt és a Saturn láncokat összefogó társaság részvényeinek árfolyama december közepén hatalmasat zuhant, miután cég profit warningot tett közzé, továbbá a társaság azt is bejelentette, hogy nem fizet majd osztalékot a 2018-as üzleti évének eredménye után. A befektetők ezzel párhuzamosan kifejezetten rosszul fogadták azt a bejelentést is, amely szerint december végével távozik a cégtől a társaság pénzügyi igazgatója, aki a korábban távozó vezérigazgatói posztját töltötte be átmenetileg. Bár az árfolyam december utolsó napjaiban ismét erősödéssel próbálkozott meg, a Ceconomy árfolyama az elmúlt egy évben 76,3 százalékot esett. A január első kereskedési napja sem indult hól a cég számára, a Ceconomy részvények jelentős hír hiányában is nagyot estek, az árfolyam 5,1 százalékkal került ma lejjebb.