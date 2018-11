Kedden tette közzé első féléves számait a Vodadone, a társaság bevétele 5,5 százalékkal 21,796 milliárd euróra emelkedett a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, miután a brit és a német piacokon elért bővülés sikeresen ellensúlyozta az olasz és a spanyol piacok bevételcsökkenését. A társaság mindemellett 2,071 milliárd eurós működési veszteségről számolt be az első félévben. A Vodafone vezérigazgatója megerősítette az idei évre kifizetni tervezett osztalékot, míg Nick Read szerint, ha a vállalat adósságállománya azt lehetővé teszi, és az igazgatótanács is jóváhagyja, később a magasabb osztalék kifizetése is szóba kerülhet. A Vodafone az idei évre 3 százalékos EBITDA-növekedést vár, a korábban előrejelzett 1-5 százalékos sávval szemben, míg a free cash flow esetében 5,4 milliárd euróra emelte várakozásait a vállalat, a korábbi 5,2 milliárd euróról. A piaci szereplők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentést, a Vodafone árfolyama 7,8 százalékkal került ma feljebb.

Látszólag feloldhatatlan ellentét feszül az olasz kormány és az Európai Bizottság között, ezért valószínűnek tűnik, hogy a brüsszeli testület rövid időn belül elindítja Olaszország ellen a túlzott deficit eljárást, amelynek végén akár pénzbüntetéssel is szembesülhetnek az olaszok. Ez azonban nem valószínű, hogy eltántorítaná a helyi vezetőket, sőt, még a politikai tőke kovácsolását is segítené, vagyis a Bizottság valószínűleg nem fogja tudni kikényszeríteni a költségvetés racionalizálását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az olasz vezetők ennyivel megúszták: a befektetők idegesek a felelőtlen (gazdaság)politikai szabadságharc miatt, és ha tovább durvul a helyzet, piaci eszközökkel könnyen térdre kényszeríthetik Olaszországot. Görögország és Törökország esetében már láthattuk, hogy a politikai unortodoxiával szemben végül a piac került ki győztesen, vagyis bebizonyosodott, hogy "azért a víz az úr".

A társaság a pénteki piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves beszámolóját , a Waberer's ismét veszteséges negyedévről számolt be, míg a vállalat menedzsmentje a korábbinál pesszimistább várakozásokat fogalmazott meg a teljes évre vonatkozó rendszeres EBITDA-val kapcsolatban. A gyorsjelentés után hatalmasat zuhant az árfolyam, a részvény 2090 forintnál új történelmi mélypontra esett, bár a hétfői kereskedés második felében az árfolyam ledolgozott egy keveset a korábbi eséséből, az árfolyam végül 9 százalékos eséssel fejezte be a hét első napját. A jelentős hétfői esés után az árfolyam felpattant, a Waberer's részvényei 2,7 százalékkal kerültek ma feljebb.

Enyhült a kereskedelmi háborús feszültség, emelkedik Európa 2018.11.13 10:45

A növekedési kilátásokkal kapcsolatos félelmek mellett a dollár erősödése és az olajárak volatilitása együttesen rontotta el a tengerentúli tőzsdéken a hangulatot, és az amerikai tőzsdék jelentős eséssel zárták a hétfői kereskedést. Ázsiában is eséssel indult a hét második napja, a hangulatot azonban javítani tudták azok a beszámolók, amelyek szerint az amerikai pénzügyminiszter és a kínai miniszterelnök-helyettes kereskedelmi kérdésekről egyeztetett pénteken telefonon, azonban Steven Mnuchin és Liu He egyeztetéseit csak most hozták nyilvánosságra. Mindemellett kínai lapértesülések szerint Liu He az USA és Kína elnökének november végi, G20-as csúcson történő megbeszélése előtt Washingtonba látogathat, a piaci szereplők a lépéstől a két ország kereskedelmi konfliktusának enyhülésében reménykedhettek.

A kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan az európai tőzsdék emelkednek, a CAC40 0,4, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, míg a madridi börze 0,2 százalékot emelkedett. Az olasz részvényindex azonban esik, az FTSE MIB 0,3 százalékkal került lejjebb, a befektetőket ezúttal is az olasz költségvetés helyzetével kapcsolatos huza-vona intette óvatosságra, miután az olasz kormány számára ma jár le a határidő, ameddig az olasz kabinet költségvetési javaslatát az az Európai Bizottságnak, azt követően, hogy a testület korábban elutasította az olaszok költségvetési tervét.