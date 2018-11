Hatalmasat esett a bitcoin árfolyama a múlt hét harmadik napján, a kriptodeviza napon belül 15 százalékos mínuszban is járt, majd közel 11 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést, letörve ezzel a fontos, 6000 dolláros szintet. A lejtmenet a hét második felében is folytatódott, majd a bitcoin árfolyama hétfőn tovább esett, a kriptodeviza árfolyama 5,5 százalékkal került ma lejjebb.

Hatalmasat estek ugyanakkor a Renault részvényei, miután japán lapértesülésekre hivatkozva a Reuters arról számolt be, hogy őrizetbe vehetik Carlos Ghosn-t, a Nissan elnökét és a Renault elnök-vezérigazgatóját, miután a gyanú szerint Ghosn eltitkolhatta a fizetésének egy részét a hivatalos dokumentumokban. A Renault árfolyama 13,8 százalékot zuhant.

A kereskedelmi háborús bizonytalanság ellenére az irányadó európai részvényindexek közül a DAX és a francia tőzsde is pénteki záróértéke közelében jár, a brit FTSE 100 0,1 százalékkal került feljebb, míg a milánói börze 0,5 százalékot emelkedett.

Zuhan a Renault árfolyama 2018.11.19 10:12

