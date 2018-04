Borúsan indul az új negyedév az európai részvénypiacokon, miután a húsvéti hosszú hétvége után újranyitó tőzsdék eséssel reagáltak a globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos legfrissebb fejleményekre, azt követően, hogy Kína a hétvégén, válaszintézkedésként több amerikai termékre is importvámot vetett ki. Mindemellett az amerikai technológiai részvények gyengélkedése az európai tech-szektort sem hagyta érintetlenül a hét második napján, a francia CAC40 0,7, a spanyol IBEX 0,8 százalékos mínuszban jár, a német DAX index pedig 158 pontos mínusz mellett 1,3 százalékos esést mutat.

Közel 5 százalékos mínuszban járnak az Air France-KLM részvényei, miután a francia vasutasok kedden kezdődő sztrájkjával párhuzamosan a légitársaság dolgozói is sztrájkolnak, az Air France-KLM dolgozói az elmúlt hónap folyamán már háromszor döntöttek a munkabeszüntetés mellett, miután nem sikerült megegyezésre jutni a vállalati fizetésemelések kérdéseiben.

Emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést a Konzum és az Opus is, miután a befektetők a cégek által szerdán este publikált, tavalyi évre vonatkozó előzetes számoknak örülhettek. Az ünnepi szünet után mindkét részvény tovább emelkedik kedden délelőtt, az Opus 5,2 százalékos szárnyalása mellett a Konzum 1,9 százalékos emelkedést mutat.

A magyar tőzsde a csütörtöki kereskedést emelkedéssel zárta, majd a hosszú hétvége után az amerikai börzéken hétfőn jelentős hangulatromlás mellett indult újra a kereskedés, miután a technológiai szektorból érkező negatív hírek mellett a globális kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmak is rányomták bélyegüket a részvénypiacok hangulatára. Az ünnep után kedden újranyitó magyar tőzsde is eséssel kezdte a keddi kereskedést, a BUX a reggeli mínuszok után immár óvatos, 15 pontos emelkedést mutat. A blue chipek közül az OTP stagnál, a Mol 0,2 százalékos pluszban jár, a Richter mindemellett 0,1 százalékos mínuszban jár, a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékos esést mutat.

Borús a hangulat az európai börzéken 2018.04.03 09:05

Hétfőn rossz volt a hangulat a tengerentúli tőzsdéken, a piaci szereplők az amerikai és kínai kereskedelmi háború kiszélesedése miatt aggódtak, mindemellett a technológiai szektor gyengélkedése is aggasztotta a befektetőket. Kedden Ázsiában is rossz volt a hangulat, eséssel indítják a napot az európai indexek is, a CAC40 0,5, a DAX index pedig 0,8 százalékos mínuszban indítja a hét második napját.