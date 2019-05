Lejjebb került az ANY Biztonsági Nyomda árfolyama a gyorsjelentés után 2019.05.20 09:37

Pénteken publikálta első negyedéves számait az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság nettó árbevétele 3,5 százalékkal 7,440 milliárd forintra csökkent az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, ez leginkább a biztonsági termékek és megoldások szegmens számlájára írható, amelyből 11 százalékkal alacsonyabb bevételre tett szert a cég, mint a bázisidőszakban. A változást főként az előző év első negyedévében teljesített biztonsági elemekkel ellátott parlamenti választási nyomtatványok árbevételének kiesése okozta. A társaság nettó eredménye 0,9 százalékkal 315 millió forintra csökkent. A menedzsment továbbra is optimista, a társaság vezérigazgatója szerint a belföldi árbevétel a kutatási fejlesztési tevékenység és az elmúlt időszakban végrehajtott hatékonyságot és minőséget növelő beruházásainknak köszönhetően stabil, Zsámboki Gábor szerint a további növekedéshez szükséges kapacitásbővítést segíti az új nyomdaépület felépítése, amely a terveknek megfelelően halad. Az ANY Nyomda árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb a hétfői piacnyitás után.