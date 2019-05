Az irányadó európai részvényindexek felemásan teljesítenek ma délelőtt, a DAX és a CAC40 egyaránt 0,2 százalékkal került ma lejjebb, az európai pénzintézetek részvényei azonban gyengélkednek, az európai bankpapírok közül a Credit Agricole és a Royal Bank of Scotland részvényei teljesítenek a leggyengébben.

Ázsiában nem volt egyértelmű az irány a szerdai kereskedésben, a Nikkei előző napi záróértéke közelében stagnál, a hongkongi tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,5 százalékkal került ma lejjebb. A hangulatra továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa nyomta rá bélyegét. Kína amerikai nagykövetének keddi nyilatkozata szerint Kína kész folytatni a két ország kereskedelmi egyeztetéseit, mindemellett Cui Tianka az Egyesült Államokat okolta, amiért túl gyakran változtatott álláspontján.

Emelkedtek az amerikai részvényindexek kedden, a piaci kommentárok szerint a befektetők jól fogadták a kereskedelmi tárca intézkedését, miután a kereskedelmi minisztérium 90 napra felfüggesztette a Huawei ellen hozott korlátozó intézkedések hatályba lépését. A Nasdaq 1,1 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,9 százalékkal került feljebb, míg a Dow 0,8 százalékos emelkedéssel fejezte be a keddi kereskedést.

A 4iG kedden bejelentette , hogy a társaság és NISZ Nemzeti Infókommunikációs Szolgáltató Zrt. között 2019. május 21-én nagy összegű szerződés került aláírásra. A NISZ által kiírt "ORACLE licenszek és gyártói terméktámogatás beszerzése - 2. ütem" megnevezésű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként hirdette ki a LicensePort Zrt., 4iG Nyrt., CompuTREND Zrt., Delta Systems Kft., Grepton Zrt., EXE Magyarország Zrt., TRACO Zrt. közös ajánlattevők ajánlatát. A nyertes konzorcium tagjai közül a szállító a 4iG, a szerződés értéke 1,297 milliárd forint+ÁFA. A szerdai piacnyitás után a 4iG árfolyama 2,6 százalékos pluszban is járt, a lendület ezt követően mérséklődött, a 4iG árfolyama 0,7 százalékkal került ma feljebb.

Bemutatta 2024-ig szóló stratégiáját és 2029-es jövőképét az AutoWallis, melynek új részvényeit februárban vezették be a tőzsdére. A vállalat robosztus növekedést tervez a következő tíz évben, célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. Az AutoWallis 2024-ig organikus növekedéssel az EBITDA négyszereződésével, árbevételének duplázódásával számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetését is tervezi a cég.

