A kezdeti bizonytalanság után felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék. a CAC40 0,2 a DAX pedig 0,3 százalékos emelkedést mutat. A német részvényindex komponensei közül a 6 százalékos emelkedést mutató Adidas részvényei teljesítenek a legjobban, miután a sportszergyártó a szerdai gyorsjelentésében az árfolyam hatástól megtisztított értékesítések esetében 10 százalékos növekedést vár idén, míg a társaság javította a 2018-ra vonatkozó jövedelmezőségi előrejelzését is.

Történetének egyik legjobb eredményét érte el tavaly a Raiffeisen Bank International , közel a duplájára nőtt a bank nettó eredménye, amely 1,116 milliárd euróra emelkedett, míg a bankcsoport azt is bejelentette, hogy részvényenként 62 eurocentes osztalékot javasol majd a közgyűlésnek. A Raiffeisen papírjai 0,6 százalékos mínuszban járnak szerda délelőtt.

Minimális hangulatjavulás látszik az európai börzéken, a magyar tőzsde is ledolgozott egy keveset a korábbi mínuszokból, a BUX index 20 pontos mínuszban jár. A hazai blue chipek vegyesen teljesítenek, a Mol és a Richter 0,8 százalékos esést mutat, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékos pluszban jár. Az OTP részvényei mindemellett 0,9 százalékos emelkedést mutatnak.

Február elején már megtudtuk: az elemzői várakozásoknál magasabb, 206 millió eurós negyedik negyedéves és 1,116 milliárd eurós éves adózás utáni profitot ért el a Raiffeisen Bank International. Most a részleteket is közzétették, ezekből kiderült: 113 millió eurós, vagyis több mint 30 milliárdos nyereséggel zárta 2017-et a magyar leánybank. Azt is bejelentették: az osztrák bankcsoport 62 eurócentes részvényenkénti osztalékot javasol a közgyűlésnek.

