Emelkedéssel vágtak neki a keddi kereskedésnek az amerikai tőzsdék 2019.01.08 15:33 Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken, miután a piaci szereplők többsége reménykedve tekintett az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásai felé, az egyeztetésekkel kapcsolatos pozitív hírek nyilatkozatok nyomán a befektetők láthatóan bíznak a két ország közötti kereskedelmi megállapodás lehetőségében. A keddi piacnyitás után az S&P500 1 százalékos erősödése mellett a Dow 276 pontos plusz mellett 1,2 százalékkal került feljebb.

Új lokális csúcsra emelkedett a Mol 2019.01.08 14:45 A Mol hónapok egy óta emelkedő csatornában halad felfelé, bár az árfolyam december elején lefordult az emelkedő csatorna felső trendvonaláról, amelyet a 3200-as ellenállás által megerősített. Az árfolyam ezt követően lefordult, majd a Mol egészen a csatorna alsó trendvonaláig esett. Január első napjai azonban pozitív fordulatot hoztak, az árfolyam az emelkedő csatorna aljáról felpattant, majd a Mol ma a 3200 forintos ellenállást áttörve 3214 forintál új lokális csúcsot ütött. Amennyiben sikerül a 3200 forintos szint felett bezárnia, a Mol számára megnyílhat az út az emelkedő csatorna felső trendvonala felé, 3290 forintnál.

Rekord a BMW-nél, de valószínűleg még így is lenyomta a Mercedes 2019.01.08 14:04 Soha nem adott el annyi autót a BMW csoport, amennyit tavaly, amivel magukat a világ vezető prémiumautó-gyártójának tartják a bajorok. Ha szigorúan a Mercedes-BMW-Audi márkák csatáját néznénk (és nem a márkacsoportokét), akkor a BMW már régen elveszítette az első helyet. tovább a cikkhez...

Mérséklődtek a kereskedelmi háborús aggodalmak, emelkedik Európa 2019.01.08 13:49 A keddi kereskedés első felében felfelé kapaszkodtak az irányadó európai részvényindexek, majd az amerikai piacnyitás felé közeledve a jó hangulat maradt irányadó, miután a befektetők az Egyesült Államok és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírfolyamra fókuszáltak. A piaci szereplők a tárgyalások iránt mutatott kínai elkötelezettség jeleként értékelték, hogy az egyeztetéseken Liu He, a kínai miniszterelnök helyettes is részt vesz, míg a befektetők optimizmusát fokozhatta Wilbur Ross hétfői nyilatkozata is, miután az amerikai kereskedelmi miniszter arról beszélt, hogy jó esélyt lát arra, hogy olyan megállapodás szülessen, amellyel mindkét ország együtt tud majd élni. Az USA és Kína kereskedelmi megállapodása által fűtött optimizmus nyomán az európai tőzsdék erősödnek, a milánói börze 0,7 százalékos erősödése mellett a CAC40 1,4 százalékkal került feljebb, míg a DAX 93 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került ma feljebb.

Emelkedik a magyar tőzsde 2019.01.08 13:31 Felemásan teljesítenek kedden a régiós részvényindexek, a lengyel WIG 0,6 százalékos esése mellett a prágai tőzsde 0,1 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 0,3 százalékos pluszban jár. A magyar tőzsde mindemellett erősödik, a BUX 5 milliárd forintos forgalom és 133 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. Az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékot esett, a Mol 1,1 százalékos erősödése mellett Richter árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb.

A Volkswagen jövője Kínában dől el 2019.01.08 12:52 A Volkswagen csoport első embere, Herbert Diess nem csak a vállalat, de az egész iparág szempontjából fontos dolgokat mondott egy pekingi sajtótájékoztatón. Azt, hogy Kína a VW-nek kiemelten fontos piaca, eddig is tudtuk, hiszen a konszern eladásainak több mint 40 százalékát adja, tavaly közel 4,2 millió autót adott ott el a vállalat, de úgy tűnik, hogy a hangsúly még inkább eltolódhat Kína felé. tovább a cikkhez...

Új cég jön a magyar tőzsdére 2019.01.08 11:28 Csütörtökön indul a kereskedés egy új magyar tőzsdei cég részvényeivel. A nemzetközi terjeszkedést tervező, éttermi vendéglátással foglalkozó Cyberg papírjait a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán lehet majd megvásárolni. tovább a cikkhez...

Tovább szárnyal a Plotinus árfolyama 2019.01.08 09:52 Csütörtökön jelentették be, hogy az ifjabb Ádámosi György tulajdonában lévő svájci székhelyű cég, az AGY69 1,22 százalékos részesedést szerzett a Plotinusban, amivel a svájci társaság 20,3 százalékos szavazati jogot szerzett. A bejelentés után folytatódott a Plotinus tavaly év végén látott szárnyalása, a Plotinus árfolyama pénteken és hétfőn is napi limittel emelkedett, a szárnyalás pedig ma is folytatódik, a Plotinus részvényeinek árfolyama ma is közel 20 százalékos emelkedés után 17 600 forintig emelkedtek.

Felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék 2019.01.08 09:40 Mérsékelt erősödéssel zárták a hétfői kereskedést a tengerentúli tőzsdék, míg Ázsiában nem volt egyértelmű az irány a hét második napján, miután a piaci szereplők az Egyesült Államok és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos új hírekre vártak. A befektetők kedvezően fogadták a bejelentést, amely szerint Liu He, a kínai miniszterelnök helyettes is részt vesz az egyeztetéseken, míg az amerikai kereskedelmi miniszter hétfői nyilatkozata is javíthatta a hangulatot, miután Wilbur Ross kiemelte, hogy jó esélyt lát arra, hogy a két ország rendezze a kereskedelempolitikai vitáját. A két ország folytatódó kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatos kivárás közepette az európai részvényindexek felfelé kapaszkodnak, a keddi piacnyitástól távolodva a CAC40 0,5 százalékkal került feljebb, a spanyol IBEX 0,8 százalékot erősödött, míg a DAX 47 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb.

Iránymutatásra vár a magyar tőzsde 2019.01.08 09:06 Iránykereséssel indul a hét második napja a magyar tőzsdén, a BUX 14 pontos mínusz mellett előző napi záróértéke közelében indította a keddi kereskedést, míg a hazai blue chipek felemásam teljesítenek a piacnyitás után. A hétfői nap jelentős emelkedése után a Mol árfolyama egyelőre stagnál, míg az OTP 0,2 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 0,5 százalékkal került lejjebb.

Ha az Apple bajban van, akkor a Samsung is bajban van 2019.01.08 09:04 Ha az Apple-nek nem megy jól, a Samsungnak sem fog - ez látszik abból, hogy az Apple múlt heti warningja után ma reggel a Samsung is a vártnál kisebb negyedik negyedéves profitról számolt be. A Samsung nem csak okostelefonokat gyárt, de a versenytársaknak chipeket is, ahol a kereslet gyengélkedése miatt jelentősen csökkentek az árak a negyedik negyedévben. A Samsung az év második felére vár csak némi javulást. tovább a cikkhez...