Emelkednek az amerikai tőzsdék 2019.03.01 15:33 Az ázsiai kereskedésben érdemben javult a részvénypiaci hangulat pénteken, miután MSCI bejelentette, hogy fejlődő piaci indexében megnégyszerezi a kínai belföldi részvények súlyát, míg a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína végső kereskedelmi megállapodásának előkészítésével kapcsolatos híreket is. A jó hangulat az európai tőzsdéket is magával ragadta a hét utolsó napján, míg az amerikai részvényindexek is emelkedéssel vágtak neki a hét utolsó napjának, az S&P500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Dow 197 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került feljebb a pénteki piacnyitás után.

Esik az Alteo 2019.03.01 14:03 A csütörtöki piaczárás után tette közzé éves számait az Alteo, a társaság árbevétele 3 százalékkal 18,891 milliárd forintra emelkedett 2018-ban, a működési eredmény azonban 21 százalékkal 1,07 milliárd forintra csökkent. A társaság nettó eredménye mindemellett 39 százalékkal 557 millió forintra esett vissza 2018-ban. Az Alteo közzététele után a társaság részvényei 6 százalékos esést mutattak péntek délelőtt, a részvény ezt követően a korábbi esés nagy részét le is dolgozta, az Alteo papírjai 0,7 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Vegyesen teljesítenek a régiós tőzsdék 2019.03.01 12:18 Az irányadó európai tőzsdék pénteki emelkedésével párhuzamosan a régiós részvényindexek felemásan teljesítenek, a lengyel WIG és a prágai tőzsde egyaránt 0,3 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 0,4 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex lejjebb került ma, a BUX 5,2 milliárd forintos forgalom és 165 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a hazai blue chipek kivétel nélkül esnek. A BUX komponensei közül 3,3 százalékos esésével a Waberer's részvényei teljesítenek ma a leggyengébben.

Emelkednek az európai tőzsdék 2019.03.01 10:22 A tengerentúli tőzsdék a vártnál kedvezőbb amerikai GDP adat ellenére is mérsékelt eséssel zárták a hét negyedik napját, miután a befektetőket a geopolitikai feszültségforrások mellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos bizonytalanság is óvatosságra inthette. Az ázsiai tőzsdék azonban emelkedtek pénteken, a hangulatot javította a bejelentés, amely szerint az MSCI fejlődő piaci indexében megnégyszerezi a kínai belföldi részvények súlyát, míg a befektetők kedvezően fogadták a Bloomberg beszámolóját is, amely szerint az Egyesült Államok a Kínával kötendő végleges kereskedelmi megállapodását készíti elő, amelynek elfogadására március közepén kerülhet sor. Az irányadó európai részvényindexek is erősödnek péntek délelőtt, a kontinens börzéi közül a görög és a német tőzsde teljesít a legjobban.

5 üzenet az OTP-től 2019.03.01 09:27 A ma hajnalban közzétett gyorsjelentést követő reggeli sajtótájékoztatón Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese beszélt az OTP-nél látható fontosabb trendekről. tovább a cikkhez...

Esik az OTP a társaság gyorsjelentése után 2019.03.01 09:25 A pénteki piacnyitás előtt tette közzé negyedik negyedéves számait az OTP, a társaság negyedik negyedéves összes bevétele nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak a működési költségek mérsékelten a várt felett alakultak, míg a működési eredmény 6 százalékkal múlta alul a várakozásokat. A társaság korrigált adózott eredménye is elmaradt a várakozásoktól, a 15,3 milliárd forintos korrekciós tételeknek köszönhetően az OTP konszolidált profitja 17 százalékkal, 11,5 milliárd forinttal haladta meg az elemzői várakozások átlagát. A teljes 2018-as évre vonatkozóan a társaság bevétele 10 százalékkal 881,7 milliárd forintra emelkedett, ami új rekordot jelent, míg a társaság 2018-ban teljesítette a Csányi Sándor által korábban kitűzött, egymilliárd eurós profitcélt, az OTP tavalyi profitja 13 százalékkal 318,3 milliárd forintra emelkedett 2018-ban, míg az OTP tavalyi profitja 32 százalékkal magasabb, mint a válság előtti, 2008-as profit. Az OTP árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb péntek délelőtt, a társaság gyorsjelentése után.

Az irányt keresi a magyar tőzsde a pénteki piacnyitás után 2019.03.01 09:05 Előző napi záróértéke közelében vágott neki a pénteki kereskedésnek a magyar tőzsde, a BUX 8 ponttal került lejjebb a pénteki piacnyitás után, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A pénteken közzétett gyorsjelentésében éves szinten rekord profitról beszámoló OTP részvényei 0,8 százalékkal kerültek lejjebb, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékos eséssel vágott neki a hét utolsó napjának. A Mol mindemellett 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Richter 0,5 százalékot erősödött ma reggel.

Most kell kínai részvényeket venni? 2019.03.01 08:46 Megnégyszerezi a kínai belföldi részvények súlyát fejlődő piaci indexében az MSCI, így az intézményi befektetők fókuszába kerülhetnek a sanghaji és shenzeni részvények. A hír hatására a Shanghai Composite 1,8 százalékkal ugrott meg a ma reggeli kereskedésben. tovább a cikkhez...

Az USA és Kína kereskedelmi megállapodásában reménykednek a befektetők 2019.03.01 08:23 Mi történt tegnap a tőzsdéken? Az irányadó európai részvényindexek a brit FTSE100 kivételével mérsékelt erősödéssel zárták a hét negyedik napját, a tengerentúli tőzsdék enyhe eséssel fejezték be a napot, miután a piaci szereplők az USA és Észak-Korea kudarcba fulladt tárgyalásaival kapcsolatos aggodalmait részben feledtetni tudta a vártnál kedvezőbb, negyedik negyedéves amerikai GDP-adat. A Dow, az S&P500 és a Nasdaq végül egyaránt 0,3 százalékos eséssel zárta a hét negyedik napját. A magyar tőzsde eséssel zárta a hét negyedik napját, a BUX 192 pontos mínusz mellett 0,5 százalékos eséssel zárt, a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,2 százalékos esése mellett a Mol 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 0,9 százalékos eséssel zárta a csütörtöki kereskedést. A pozitív kivételt a Magyar Telekom jelentette, a telekomcég árfolyama 0,3 százalékos emelkedéssel vett búcsút a csütörtöki kereskedéstől. Mik az előjelek mára? Ázsiában emelkedtek a tőzsdék a hét utolsó napján, miután a Bloomberg szerint az USA és Kína a két ország kereskedelmi megállapodását készíti elő Donald Trump és a kínai elnök március közepére tervezett találkozója előtt. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 0,6 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 1,7 százalékot emelkedett. A tengerentúli határidős indexek mérsékelt erősödése mellett a határidős DAX 81 pontos erősödése 0,7 százalékos emelkedést vetített előre a pénteki piacnyitásra. Mi mozgatja a tőzsdéket? A piaci szereplők az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírfolyam mellett a vállalati gyorsjelentésekre fókuszálnak majd. A magyar tőzsdén a befektetők az OTP-re figyelnek majd, miután a társaság a pénteki piacnyitás előtt tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, az OTP éves szinten elérte a Csányi Sándor által korábban kitűzött egymilliárd eurós profitot, ami a bank esetében új rekordot jelent. Mire érdemes ma figyelni? Pénteken a februári, hazai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex mellett a KSH a negyedik negyedéves, felülvizsgált GDP-adatot teszi közzé. Az euroövezetből a februári inflációs adatsor érkezik, míg az Egyesült Államokból a Markit és az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzserindexe mellett a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexére figyelnek majd a befektetők. A pénteki piacnyitás előtt tette közzé gyorsjelentését az OTP. Mi történt eddig a tőzsdéken?