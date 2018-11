A korábbi hónapok áremelkedései után az utóbbi hetek árcsökkenést hoztak az üzemanyagok piacán, amelyben több fundamentális tényező is szerepet játszott. Jó hír a magyar autósoknak, hogy a WTI grafikonján kirajzolódó összkép is megkönnyebbülésre adhat okot. Megjelent ugyanis a halálkereszt az olaj piacán, amely hosszabb távon a fennálló csökkenő trend folytatódását valószínűsíti. A rövidtávú kereskedőknek viszont érdemes résen lenniük, a WTI ugyanis erősen túladottá vált.

Gyorsjelentés után emelkedik az ANY Biztonsági Nyomda 2018.11.21 10:07

A keddi piaczárás után tette közzé gyorsjelentését az ANY Biztonsági Nyomda, a társaság bevétele 17,5 százalékkal 7,489 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A bevétellel párhuzamosan eredményszinten is növekedésről számolt be a társaság, az üzemi eredmény 23 százalékkal nőtt a negyedévben, az EBITDA 17 százalékkal, a nettó eredmény pedig 5 százalékkal javult. A cégnél folyamatban van a kapacitások bővítése és kutatás-fejlesztésre is sokat költ, amitől a következő évekre a növekedés folytatódását várja a menedzsment.

A társaság gyorsjelentését a Wood gyorskommentárban értékelte, a Wood elemzője 1406 forintos célár mellett tartásra ajánlja a Nyomda részvényeit, a célárfolyam 19 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény keddi záróárához képest. Az ANY Biztonsági Nyomda árfolyama 0,4 százalékkal került ma feljebb.