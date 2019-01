Felemásan sikerült a Netflix negyedik negyedéve. Bár az új előfizetők száma új csúcsra ment, a bevétel valamelyest elmaradt az elemzői várakozásoktól és a folyó negyedévre is a konszenzusnál gyengébb számokat vár a menedzsment. A részvények árfolyama 4 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.

Emelkednek az európai tőzsdék 2019.01.18 09:36

Erősödéssel zárták a hét negyedik napját a tengerentúli tőzsdék, miután a Wall Street Journal beszámolója szerint az amerikai pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére, bár a hírt később cáfolta a pénzügyminisztérium szóvivője.

Ázsiában is emelkedtek részvényindexek pénteken, miután Kína bejelentette, hogy az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásinak következő fordulójára Liu He miniszterelnök-helyettes január végén Washingtonba utazik majd. Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusának rendezésében reménykedő piaci szereplők kedvezően fogadták a híreket, az ázsiai tőzsdék után az irányadó európai részvényindexek is emelkednek, a CAC40 0,9 százalékos erősödése mellett a brit FTSE 100 0,8 százalékkal került feljebb, míg a DAX 103 pontos plusz mellett 1 százalékkal került feljebb.