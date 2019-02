A Covestro hétfőn tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, a társaság bevétele bár nőni tudott, a költségek növekedése és a növekvő piaci versenyhelyzet nyomán az EBITDA 67 százalékkal csökkent, míg a cég profitja is nagyot esett. A társaság számait és a cég 2019-es előrejelzéseit rosszul fogadták a befektetők, a Covestro árfolyama 4,1 százalékkal került ma lejjebb.

Felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék 2019.02.25 09:51

Emelkedéssel zárult a hét utolsó napja a tengerentúli tőzsdéken, a befektetők az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseinek Washingtonban pénteken lezárult újabb fordulójára fókuszáltak, a hangulatot javította az elnök pénteki nyilatkozata is, miután Donald Trump arról beszélt, hogy nagy esély lát arra, hogy a két ország megállapodásra jusson a vitás kereskedelmi kérdésekben. Az amerikai tőzsdék mérsékelt erősödéssel zárták a hét utolsó napját, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták a két ország folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos beszámolókat.

A hétvégén újabb jó hírek érkeztek a kereskedelmi tárgyalásokról, miután az amerikai elnök a hétvégén bejelentette, hogy Washington elhalasztja a 200 milliárd dollár értékű kínai árukra kivetett importvámok emelését, amely eredetileg március elsején volt esedékes. Az elnök szerint lényegi előrehaladás történt a Kínával folytatott kereskedelmi egyeztetéseken strukturális kérdésekben, beleértve a szellemi tulajdon védelmét, a technológiai transzfer kérdéseit is, míg Trump szerint, ha további előrehaladás történik, akkor kész a kínai elnökkel találkozni, amelyre az előzetes várakozások szerint Trump floridai Mar-a-Lago villájában kerülhet majd sor. A kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos pozitív hírfolyam hatására az ázsiai részvényindexek is emelkedtek hétfőn, a Nikkei és a hongkongi tőzsde egyaránt 0,5 százalékot erősödött, míg a kínai tőzsde valósággal szárnyalt, az elnöki bejelentést követően a Sanghai Composite 5,6 százalékkal került feljebb. A kereskedelmi háborús feszültség további enyhülése az európai tőzsdéket is támogatja hétfő délelőtt, a CAC40 0,2 százalékos erősödése mellett az olasz tőzsde 0,8 százalékkal került feljebb, míg a DAX 0,3 százalékot emelkedett.