10 százalék feletti osztalékemelésről döntött a Mol-közgyűlés

A Mol-osztalék 11,8 százalékkal, hozzávetőlegesen 95 forintra nő részvényenként a tavalyi 85 forint/részvény osztalékhoz képest, vagyis a társaság folytatja fokozatosan növekvő osztalék kifizetési politikáját. Emellett, hasonlóan az előző évhez, a részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt rendkívüli osztalékfizetést is: a rendkívüli osztalék az alaposztalék 50 százaléka, azaz részvényenként 47,5 forint, így a várható osztalékfizetés 142,5 forint/részvény a 2018-as pénzügyi évben.

A 142,5 forintos osztalék a 2018-as eredményből (alaposztalék), illetve szabad cash flowból(rendkívüli osztalék) áll össze. A teljes, közel 107,3 milliárd forintos osztaléktömeg így 71,5 milliárd forint rendes és 35,8 milliárd forint rendkívüli osztalékból áll össze.Ami az osztalék részvényesek közötti megoszlását illeti: a vállalat a több mint 69 millió darab saját részvényre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között, így a 107,3 milliárd forintból 750 254 548 darab részvény után fizet osztalékot.A teljes osztaléktömegből 41,5 milliárd forint jut a külföldi, nagyrészt intézményi befektetőkre, a magyar állam (MNV Zrt.) 29,8 milliárd forintot kap, az Oman Oil magyar leánya 8,42 milliárd forinttal, a hazai intézményi befektetők pedig 6,67 milliárd forinttal részesülnek a Mol-osztalékból. Az OTP Bank 5,77 milliárd, az ING Bank 5,24 milliárd, az UniCredit Bank 3,91 milliárd, a hazai magánszemély befektetők 3,8 milliárd, az OTP Alapkezelő 1,44 milliárd forintot kap, a fennmaradó 0,77 milliárd forint pedig a MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) pénzügyi csoporthoz kerül a Mol-osztalékból.

A társaság által megjelölt 142,50 forintos osztalékkal, illetve a Mol-részvény szerdai 3280 forintos záró árfolyamával számolva a részvények osztalékhozama 4,34 százalék, amivel a hazai tőzsdei részvények között a magasabb osztalékot fizetők közé tartozik.

A teljes, angol nyelvű prezentáció eléréséhez katt!.

Örömmel zárom le a 2018-as pénzügyi évet, amelyre egy sikeres és meghatározó évként fogunk visszaemlékezni. Ez az az év, amikor új üzletágakba és új technológiákba invesztáltunk, amelyek megalapozzák a cég jövőjét és növekedését. Az igazgatóság és a menedzsment is arra törekszik, hogy úgy alakítsa át az üzletágat, hogy az továbbra is stabilan működjön, és erős pénzügyi teljesítményt nyújtson. Szeretném megköszönni részvényeseink támogatását az igazgatóság döntéseivel kapcsolatban. 2019-ben tovább folytatjuk az üzletág átalakítását, miközben azon leszünk, hogy a részvényesek számára továbbra is vonzók legyünk

A Mol legutóbbi, februári befektetői prezentációjában a további években várható osztalékpolitikával kapcsolatban is megosztotta várakozásait. Ez alapján a növekvő osztalék politikája folytatódhat a társaságnál, amelynek becslései szerint mintegy évi 10 százalék körüli alaposztalék-emelkedést feltételezve 2023-ban az alaposztalék 130-140 forint lehet.Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.A részvényesek jóváhagyták az igazgatóság 2018-as pénzügyi jelentését és konszolidált pénzügyi beszámolóját is. A Mol 2018-ban 10 százalékkal magasabb, 2,69 milliárd dollárnyi EBIDTA-t ért el, meghaladva az év közben 2,4 milliárd dollárra emelt célkitűzését. Az upstream és a fogyasztói szolgáltatások üzletágak továbbra is jelentősen hozzájárultak a növekedéshez, míg a downstream üzletág belső hatékonyságnövelő programja részben ellensúlyozni tudta a gyengülő nagykereskedelmi árrést.A közgyűlés jóváhagyta Dr. Csányi Sándor, Dr. Anthony Radev és Dr. Martonyi János újraválasztását az igazgatóságban, valamint új tagként megválasztotta Talal Al Awfit. Emellett a felügyelő bizottság és az audit bizottság tagjának választották Dr. Pandurics Anettet.- fogalmazott Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.A várható közgyűlési döntést követően, csütörtök kora délután a Mol-részvény árfolyama az előző napi zárószint körül stagnál.