A földeken folytatódhat a magyar napenergia-forradalom

Amint arról beszámoltunk , a Magyar Közlönyben még április végén megjelentek több fontos ponton módosítják a megújuló energiás termelő beruházások megvalósításának, valamint a termelt áram kötelező átvételének feltételeit.A rendeletben rögzített első fontos változás értelmében a kötelező átvételi engedély is átruházhatóvá vált, míg korábban csak a vállalkozás megvásárlása révén lehetett az engedély birtokába jutni. (Ez a lehetőség továbbra is él.) Az újonnan bevezetett átruházási lehetőség azonban csak azzal a feltétellel érvényesíthető, ha a kötelező átvételi jogosultság legfeljebb a telephely tekintetében módosul. A telephely módosítása 2018 elejétől nem volt volt lehetőség, ezt azonban most az év végéig újranyitották.Ez elvileg a megvalósítás esélyét növelő könnyítés lenne, hiszen egy újabb lehetőséget hoz be, azonban ez a lehetőség csak bizonyos feltételek mellett elérhető. A második jelentős módosítás szerint ugyanis a 2016. december 31-ét követően benyújtott kérelemre csak akkor ítélhető oda és ruházható át a kötelező átvételi jogosultság, ha a kérelem nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásra vonatkozik.Ez pedig egyértelműen behatárolja a kedvezményezettek potenciális körét, hiszen nem minden, a KÁT, illetve METáR KÁT hatálya alá eső beruházás minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek. A szóba jöhető beruházások, vagyis a kiemelten fontos naperőmű-projektek körébe jelenleg Magyarországon az MVM által építendő, összesen mintegy 100 megawattnyi, egyenként 0,5-20 MW-os naperőmű-építkezés, valamint a kormány által az agrárgazdák számára meghirdetett naperőmű-létesítési program projektjei tartoznak.

a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása megtörtént

a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jog igazolása;

a beruházás finanszírozásához szükséges források rendelkezésre állásának igazolása;

a hálózati csatlakozási szerződés meglétének igazolása;

az elektronikus építési napló megnyitásának igazolása.



Összességében tehát az körvonalazódik az eddig megismert részletekből, hogy azok, akik az április 26-i határidőig benyújtották kérelmüket, a régi szabályok alapján történő elbírálásra számíthatnak. Akik még nem adták be kérelmüket, viszont mindenképpen idén kívánják engedélyeztetni tervezett naperőmű-beruházásukat, azoknak célszerű az Agrárkamarát megkeresniük. Azok, akik engedélyüket még szintén nem nyújtották be, és szintén szeretnének naperőművet építeni de nem olyan sürgős számukra az áramtermelés megkezdése, az új feltételek alapján a korábbiaknál jóval tovább kitolhatják a beruházás megvalósítását. Ez ráadásul nem jár a pénzügyi feltételek szigorításával, ehelyett bizonyos igazolásokat kell beszerezni, vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé kell nyilvánítani a beruházást, ami jelenleg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett elindult agrár-napenergia program keretében képzelhető el. Azok pedig, akik úgy döntöttek, hogy inkább tovább értékesítenék engedélyüket, a módosításokat követően könnyebben megtehetik ezt.

Ezért függesztették fel a keretet Az engedélyek befogadásának Az engedélyek befogadásának felfüggesztését az idei évre szóló támogatási keret túlfoglalásával, illetve azzal indokolta korábban Bartal Tamás, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal a rendszer kedvezőbbé alakításáról, a támogatási keret túlfoglalása így a kabinet szerint kerülendő a jelenlegi körülmények között, tekintettel a kilátásban lévő jobb feltételekre. A túlfoglalásokkal kapcsolatban figyelmeztető lehet a KÁT-engedélyek 2016 végi dömpingje. Az ekkor a MEKH-nek beadott kérelmek összességében több mint 2100 MW névleges kapacitás telepítéséről szóltak, azonban ennek különböző becslések szerint mindössze 30-50 százaléka valósulhat meg a feltételek nem teljesítése és amiatt, hogy sokan eleve spekulációs szándékkal nyújtották be a kérelmet. Az átvételi rendszer egészére rendelkezésre álló 10 milliárd forintos támogatási keretből 1-1 milliárd jut évente a kötelező átvétel támogatására, túlfoglalás esetén a kérelmező nyilatkozhat a következő évi támogatás igényléséről, amennyiben az egymilliárdos keret nem merül ki egy adott évben, úgy a fennmaradó összeg a következő évi kerethez adódik hozzá (ahogyan történt a 2017-es maradvány 2018-ra való átcsúszásával.)

Miután az MVM programja zárt, vagyis a vállalat maga irányítja az építkezéseket, csak az agár napenergia program jöhet szóba. Az ügyben megkerestük a Miniszterelnökséget is, ahol későbbre ígértek választ, mindenesetre az előbbi feltételezést erősíti, hogy korábban Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára azt nyilatkozta a Portfoliónak a METáR KÁT rendszer április végi felfüggesztése kapcsán, hogy azoknak, akik nem biztosak abban, hogy képesek lesznek határidőre megvalósítani a beruházást, érdemes együttműködési lehetőséget keresniük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK), amely a kamarai tagok számára létrehozott jelentős naperőmű- és naperőműfarm-építési programot koordinálja. Egyébként az eddig kiadott KÁT és METÁR KÁT határozatok alapján épülő naperőművek zöme, mintegy 80 százaléka is termőföldön fog megvalósulni.A témában legutóbb megjelent rendelet egy további jelentős kedvező változást is tartalmaz, ennek értelmében a 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén kérelmezhető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól a villamosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó határidő 3 évvel történő meghosszabbítása. A korábbi szabályozás alapján a kérelem beadásától számított 1 éves határidőt mindössze 1 évvel lehetett meghosszabbítani, ennek azonban az volt az ára, hogy az átvételi időtartam és mennyiség 10 százalékkal csökkent. Az új feltételek közepette plusz 1 évről 3 évre bővül a határidő meghosszabbítási lehetőség, ráadásul az átvétel időtartama és mennyisége sem csökken cserébe. Ehelyett azonban új kritériumokat hoz be az új szabályozás, vagyis a határidő csak akkor tolható ki 3 évvel, ha:vagy az alábbi feltételek fennállása esetén:Az érintett engedélyek zöme 2018 végéig érvényes, vagyis a fenti feltételek, illetve igazolások beszerzését az időkorlát szűkössége valószínűleg nem fogja megakadályozni.