A legalacsonyabbak közt a budapesti rezsi Európában - De csak ha nem a pénztárcádhoz mérjük

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi árösszehasonlító statisztikája az európai fővárosok szeptemberi lakossági villamosenergia-tarifáit vizsgálva azt találta, hogy a budapesti áramáraknál csak a szerb, a bolgár, a román és a litván fővárosban olcsóbb az áram. A budapesti lakossági tarifa 11,62 eurócent volt kilowattóránként az idei első őszi hónapban, az augusztusi 11,69 eurócentet, és az egy évvel korábbi 12,26 eurócentet követően. Így egy év alatt Budapest két európai fővárost, Vallettát és Tallint is maga mögé utasította, vagyis míg egy évvel ezelőtt nálunk volt a hetedik legolcsóbb a lakossági áram, most már csak négy olyan város van, ahol kevesebbet kell fizetni a villamos energiáért.Igaz, az előző hónapokhoz képest bekövetkezett árváltozásokat nagyrészt a forint/euró-árfolyam változása okozta: a forint gyengülésével az euróra átszámított tarifa akkor is csökkenést mutat, ha a forintban meghatározott ár nem változik.

A lakossági áramtarifa összetételét szemügyre véve az látszik, hogy a legtöbb európai ország gyakorlatával szemben a magyar tarifa nem tartalmaz energiaadó komponenst. Ez a legmagasabb Koppenhágai áramtarifában a legnagyobb tétel, amely önmagában nagyobb, mint a teljes magyar tarifa. Az energiadíj Koppenhágában sem sokkal magasabb, mint Budapesten. A rendszerhasználati díj is az alacsonyabbak között van a magyar fővárosban, így aztán az egyébként a kontinensen a legmagasabb mértékűnek számító 27 százalékos áfa sem dob sokat az energia- és rendszerhasználati díjból összeálló tarifán.

MEKH/Eurostat

Az előző hónaphoz képest egy helyet javított a magyar főváros, amennyiben vásárlóerő-paritáson vizsgáljuk a lakossági fogyasztók villamos energia átlagárait. Az egy évvel korábbiakhoz képest viszont hat hellyel jött feljebb Budapest a legolcsóbb lakossági áramot kínáló európai fővárosok toplistáján, így jelenleg a 11. ebben az összevetésben.

A lakossági gázárak ugyanakkor Budapesten voltak a legalacsonyabbak idén szeptemberben, augusztust követően ismét. A tarifa 3,17 eurócentre (/kilowattóra) csökkent a megelőző havi 3,19 eurócentről, illetve az egy évvel korábbi 3,35 eurócentről, miközben például Bukarestben érezhetően emelkedett a lakossági gáz ára. Így míg egy éve a budapesti tarifák még csak a harmadik legalacsonyabbnak számítottak az európai fővárosok közül, az utóbbi adatok szerint, ha nem is sokkal, de már a legalacsonyabbak, megelőzve a szerb és román főváros lakossági gázárát.

A gázárakat összetevő komponensek közül az energiadíj Budapesten a legalacsonyabb, a rendszerhasználati díj azonban több városban - Tallinban, Vilniusban és Belgrádban - is alacsonyabb, mint a magyar fővárosban. Az árak áfatartalma sem nálunk a legalacsonyabb, viszont az energiaadó hiányában a tarifa összességében így is Budapesten a legkisebb.

MEKH/Eurostat

Vásárlóerő-paritáson Budapest augusztus után szeptemberben is tartotta harmadik helyezését London és Luxembourg után, ami egy helyezéssel kedvezőbb a 2017 szeptemberinél.

A rezsiköltségeket a jövedelemhez viszonyítva az látszik, hogy egy országos szintű átlagos nettó jövedelemmel rendelkező, kétkeresős gyermektelen háztartás számára Budapesten közepesen nagy teher a havi energiaszámlák kifizetése. A magyar fővárosban egy ilyen háztartásban a jövedelem körülbelül 4,1 százaléka ment el áram- és gázszámlára szeptemberben, ami megegyezik az augusztusi aránnyal, elmarad viszont az egy évvel korábbi 4,3 százaléktól.Ezzel a budapesti rezsiterhek arányosítva a 12. legmagasabbak, míg egy éve még a 9. legnagyobbak voltak. Mindez azt is jelenti, hogy a vizsgált európai fővárosok között 13-ban is kisebb részét viszi el a jövedelmeknek az áram- és gázszámla, mint Budapesten. Azon városok, ahol a jövedelem nagyobb részét viszi el a rezsi, Lisszabon és Stockholm kivételével Kelet-Európában találhatók.

A nem lakossági tarifákat megvizsgálva feltűnik, hogy több nyugat-európai városban is alacsonyabbak a magyarországiaknál. Az Eurostat országokat összehasonlító statisztikája, illetve 2018 első félévi adatai alapján a 7,38 eurócent/kWh-s magyar áramtarifánál a cseh (7,22), az észt (7,31), a francia (7,37), a litván (7,01), a holland (6,11), az osztrák (7,04), a lengyel (6,71), a román (7,10), a szlovén (6,89), a finn (6,11), a svéd (6,79) és a szerb (6,47) ár is alacsonyabb. A gázárak esetében a 2,26 eurócentes (/kWh) magyarországi tarifa meghaladja a belga (2,17), a holland (2,19), valamint a román (1,82) árakat, vagyis a lakossági rezsicsökkentés terheit viselő magyar cégek nem ritkán sok nyugati versenytársuknál drágábban juthatnak az energiához, ami nyilvánvalóan rontja versenyképességüket.