A Mátrai Erőműnél elindult az új magyar energiastratégia kialakítása

A gyöngyösi térség fideszes országgyűlési képviselőjének posztja szerint ő is meghívást kapott abba a "minisztériumok közötti munkacsoportba", amely a magyar energiastratégiájára tesz javaslatot.A bejegyzés szerint a "kormány a jövőben is stratégiai szereplőként tekint a Mátrai Erőműre"; az energiastratégiára javaslatot tevő munkacsoportba "az erőmű tulajdonosi körét, a menedzsment képviseletét" is meghívták.A képviselő egy fotót is közzétett az egyeztetésről, amelyen a képviselő mellett többek között Kaderják Péter, az innovációs és technológiai minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára, Grabner Péter, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettese, Kóbor György, az MVM új elnök-vezérigazgatója, az NKM Nemzeti Közművek igazgatóságának elnöke, Valaska József, a Mátrai Erőmű igazgatóságának elnöke, valamint Mészáros Beatrix, az Opus Global Nyrt. igazgatóságának elnöke, a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságának elnöke látható.Kaderják Péter az InfoRádióban korábban elmondta, a 2011-ben elfogadott, 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégia aktualizálása 2018 végére, 2019 elejére készülhet el.A Mátrai Erőmű idén tavasszal került az Opus-csoport 85 százalékos tulajdonába, miután az Energetický a Prùmyslový Holding (EPH) cseh üzleti partner váratlanul kiszállt a tranzakcióból. A cseh-magyar konzorcium a német RWE Power és EnBW-csoport részesedését vásárolta meg, a kisebbségi tulajdonos továbbra is az MVM Magyar Villamos Művek.