A Mol már most arra készül, hogyan közlekedünk a következő évtizedben

A válasz egyértelműen az, hogy nem tudjuk, de ezt senki nem tudja a világon. Inkább a szorosan figyelt fogyasztói, iparági trendekből, elemzésekből következtetünk arra, hogyan változik a technológia, hogyan alakulnak a fogyasztói szokások. Ez az, ami elsősorban a stratégiánk kialakításának alapját szolgáltatja. Évtizedek óta kérdés, hogy meddig lesz elég az olaj, hogy létezik-e már az a technológia, ami ki tudja ezt váltani. Ezek a kérdések a 90-es években is relevánsak voltak, és ma is azok. A most végbemenő folyamatokat azonban nem az indukálja, hogy az olaj el fog-e fogyni, hanem a technológia változása, illetve a fogyasztók, a környezetvédelem egyre hangsúlyosabb szerepe. Ez ösztökélte a Molt arra, hogy új stratégiát alakítson ki, és felkészüljön a jövőre.

Amennyiben a finomítói struktúránkból indulunk ki, ma a finomítói termékek 70 százalékát üzemanyagként bocsátjuk a piacra, de felismertük, hogy ebből az irányból el kell mozdulnunk. Azt látjuk ugyanis, hogy ahogy az elektromos autók, az alternatív meghajtású gépjárművek kezdenek teret nyerni, úgy a keresleti oldalon egyértelműen csökken az üzemanyagigény. Ez ma még nagyon minimális szinten jelentkezik, de számítunk ennek a felfutására a következő 5-10 évben. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a jelenlegi 70-30 finomítói üzemanyag és nem üzemanyag típusú termékarányból - amiben a 30 a petrolkémiai alapanyagokat, a 70 pedig az üzemanyagokat jelenti - az 50-50 százalék felé mozdulunk el a következő 10-15 évben. Magyarul, a finomítói kapacitásunk 50 százalékát üzemanyag - benzin, dízel -, a másik 50 százalékát pedig vegyipari alapanyagok gyártására fogjuk használni.Két jelentős stratégiai célkitűzésünk van: egyrészt a vegyiparban keressük a helyünket, a növekedési lehetőségeinket. Tiszaújvárosban lényegében egy új vegyipari fellegvárat hozunk létre. Ennek első beruházásait már évekkel ezelőtt elkezdtük, a butadiénüzem már működik, a szintetikus műgumigyárunkat pedig idén adjuk át. És megyünk tovább, már bejelentettünk egy 1 milliárd dolláros beruházást, amivel a Mol Európa egyik legnagyobb poliolgyártójává válik. 2030-ig ötévente egy jelentős, nagyságrendileg 1,5 milliárd dolláros beruházási ciklust indítunk el, ami azt jelenti, hogy 2030-ig nagyjából 4,5 milliárd dollárt fektetünk be a petrolkémiába.A másik jelentős célkitűzésünk, hogy literek helyett kilométereket értékesítsünk annak érdekében, hogy az úton lévők első számú választása legyünk. Minden olyan szolgáltatást elérhetővé teszünk, amely a fogyasztók számára a lehető legkényelmesebbé teszi az utazást, a közlekedést. Innentől kezdve az a fő feladatunk, hogy kialakítsuk azokat az alternatívákat, amelyekben a fogyasztók mobilitásához, a megtett távolsághoz szükséges energiát biztosítani tudjuk.

Ha másfél évvel ezelőtt beszéltünk volna erről, amikor meghirdettük a stratégiánkat, akkor szerénytelenség nélkül állítottam volna, hogy rendkívül egyedi. Ma már azt mondom, hogy a stratégiánk egyre inkább kezd általánosan elfogadott jövőképpé válni az olajiparban. A versenytársaknál is két trend figyelhető meg: egyrészt vizsgálják a petrolkémia értékláncot, másrészt, hogy a fogyasztói szokások tekintetében mi lesz az eddig kőolaj dominálta üzemanyag értékesítéssel. A nagy szereplők is egyre inkább kezdik átalakítani portfóliójukat.Inkább úgy fogalmaznék, hogy a stratégia kialakításának alapelvei időtállók. Abból indulunk ki, hogy mi kell a fogyasztónak. Az egyik kimondott célunk, hogy a fogyasztók első számú választása legyünk, és értsük azt, hogy mire van igényük, melyek azok a termékek, szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a mindennapjaikat. A másik a termelői, a nagyipari hátterünk, ahol azt látjuk, hogy a műanyaggyártásban hosszú távon is komoly lehetőségek vannak. Ezt szeretnénk kihasználni a következő 15 évben, a petrolkémia irányába akarunk az értéklánc mentén továbbfejlődni. Ötévente hajtunk végre vegyipari nagyberuházásokat, ami bizonyos rugalmasságot is jelent számunkra, hiszen az anyagtudomány és a technológia fejlődését le tudjuk követni, és ezek alapján döntünk a következő üzemekről, gyártó technológiákról.A XXI. századnak ez az évtizede jelentősen bebizonyította, hogy az iparágak közötti határvonalak egyre jobban elmosódnak. Ha a mi példánkat és az üzemanyag-kiskereskedelmet nézem, a múltban az üzemanyag volt a domináns profittermelő termékünk. Mára az üzemanyag és nem üzemanyag értékesítésünk 75/25 százalékban oszlik meg. 10 évvel ezelőtt valószínűleg senki nem gondolta, hogy egy üzemanyag vállalat mondjuk hamburgert fog kínálni a benzinkútjain. Ma már nemcsak trend, hanem alapelvárás, hogy gyors, minőségi étkezést biztosítsunk nemcsak az autópályák mellett, hanem akár a városban élők számára is. Egyre inkább elmosódnak a határvonalak a hagyományos olajipar és az FMCG között. A fogyasztó célja, hogy a lehető legtöbb dolgot kényelmesen, gyorsan és jó minőségben intézze el. Mi, a Molnál a fogyasztói szolgáltatások divízión belül erre fókuszálunk.A Molnak a jövőben legalább akkora lesz a gépjárművekkel szembeni kitettsége, mint ma. Ez egyrészt adódik a petrolkémiai terveink, illetve műanyagipar irányából is, hiszen a gépjárművek előállítása során elég nagy mennyiséget használnak fel. Ebben mi a jövőben még inkább részt akarunk venni. Egyre könnyebb gépjárműveket akarnak gyártani, hogy az akkumulátorok tömegét ellensúlyozzák. A másik oldalról meghatározó az is, hogy mi lesz a jövő alternatív üzemanyaga: itt az egyik kibontakozó trend az elektromos autózás. Az infrastruktúra felállításában elindultunk és jelentős piaci szereplő akarunk lenni. A Next-E projekt keretében - ami egy európai uniós támogatást is jelent - a következő három évben 252 nagy teljesítményű elektromos gépjárműtöltőt telepítünk Magyarországon, illetve a környező országokban.

Ha nagyon drasztikus akarok lenni, azt mondom, hogy önvezető gépjárművek visznek majd bennünket, a gépjárművek esetén pedig nem a saját tulajdon dominál, hanem a közösségi autózás, vagyis a car sharing. Számunkra, mint városlakó fogyasztók számára majdhogynem mindegy lesz, hogy ez a gépjármű mivel megy, de nagy valószínűséggel elektromos árammal fog működni. A hagyományos fosszilis alapú üzemanyag az elmúlt pár évben kihívókra lelt, egyértelmű dominanciája, illetve megkérdőjelezhetetlen vezető szerepe megrendült. Az elektromos technológia létezik, de még nem teljesen érett, többek között a kapcsolódó infrastruktúra még jelentős lemaradásban van. Ezen a téren a következő időszakban gyors és jelentős fejlődés várható.Valóban, jelenleg ezek a gépjárművek jóval drágábbak, mint a hagyományos járművek, még állami támogatással együtt is. Az is viszonylag egyértelmű, hogy az idők végezetéig az állam nem fogja tudni ilyen jelentős támogatásokkal magángépjárművek megvételét finanszírozni. Továbbá a jövedéki adó kimaradása előbb-utóbb állami szinten jelentős kérdéseket fog felvetni. Egyszóval technológiai, illetve szabályozási oldalról még sok kérdést kell tisztázni ahhoz, hogy az elektromos autók radikális térnyerése valóban megtörténjen.

A gépjárműveinket kevesebb mint 5 százalékban használjuk ki. Én egyébként ennél is kevesebbet, hiszen minden reggel 20 percet jövök be az irodába és 20 percet megyek haza. Ez a 40 perc a 24 óra 3 százalékát jelenti. Sokkal jobban megérné, ha csak akkor használnám a gépkocsit, amikor nekem kell. A fogyasztók egyre inkább felismerik ezt, főleg az új generáció. Elgondolkodnak azon, hogy miért is kellene birtokolniuk az autót, és ezzel együtt a karbantartás, a működtetés összes problémáját a nyakukba venni, amikor megtehetik azt is, hogy csak akkor használják, ha szükségük van rá.Ami a MOL LIMO részleteit illeti, percalapú elszámolásban indulunk. Amikor lefoglalod a kocsit, az első 20 perc ingyenes, hogy oda tudj érni, megtaláld, be tudj ülni, utána percenként 66 forintot fogunk számlázni, és ha várakozási módba kapcsolod - pl. bemész egy boltba, de nem akarod, hogy addig valaki elvigye - akkor 15 forint lesz percenként.

Ebben az évben Budapestre fókuszálunk. 300 gépjárművel indulunk, ebből 200 benzines, 100 pedig tisztán elektromos meghajtású. Vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a működési zónát kiszélesíteni, és mondjuk a reptérig kiterjeszteni, illetve a további külvárosi részeket is bekötni a LIMO vérkeringésébe. Ahogy azt is megnézzük, hogy miként tudjuk a városon kívül, akár városokat összekötő forgalmakat is egy hasonló rendszerben megvalósítani, esetleg más hazai városokban, régiókban is elindítani a szolgáltatást. A Mol egy regionális vállalat, a környező országokban is vezető szerepet tölt be, azt is szeretnénk, hogy akár a többi Mol országban is megjelenjünk ezzel a szolgáltatásunkkal.