Amerika közbenjárását kéri a román gázért Szijjártó

Előzmények

A román kormány tavaly év végén fogadta el a 114-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a bankokat, az energia és a telekommunikációs cégeket adóztatná meg. Az OMV-Petrom szerint ez a rendelet kedvezőtlenül érinti őket, mivel három évre kiterjeszti a földgáz és a villamosenergia államilag szabályozott árát, illetve megnöveli a gázkitermelésből származó árbevételre kivetett adót is. A rendeletet bíráló román jegybank vezetősége tárgyalásokat folytat a kormánnyal a jogszabályról, amely akkor marad hatályos, ha a parlament is megszavazza. A törvényhozói testület akár el is utasíthatja a rendeletet.



A fekete-tengeri földgáz kitermelését szabályozó törvényt tavaly novemberben hirdette ki Klaus Iohannis román államelnök, amelyet október végén szavazott meg a román parlament. E jogszabály alapján kellene kitermelnie az OMV-nek és az amerikai ExxonMobil-nak a Fekete-tenger Neptun talapzatában levő gázt, amelynek mennyiségét 42 és 84 milliárd köbméter közöttire becsülik. Az OMV már tavaly októberben nehezményezte, hogy a román hatóságoknak túl sok időt vett igénybe, hogy elfogadják és tisztázzák a kitermelést szabályozó törvényt.

A magyar diplomácia vezetője elmondása szerint arra kérte az amerikai minisztert, járjon közbe az Exxon-Mobil olaj- és gázipari cégnél, hogy kezdjék meg az osztrák OMV-vel közösen birtokolt fekete-tengeri gázmező kitermelését. Magyarország számára nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, hogy minél több forrásból és útvonalon tudja beszerezni az ipar működtetéséhez és a lakossági igények kielégítéséhez szükséges földgázmennyiséget - fogalmazott az MTI-nek Szijjártó Péter, aki szerint a diverzifikáció következő lépése most Magyarország egyik NATO- és egyik európai uniós szövetségesén múlik - RomániánRomániában a fekete-tengeri földgázmezőből történő kitermelés joga az Exxon-Mobil és az OMV alkotta amerikai-osztrák konzorcium tulajdonában van. Magyarország számára stratégiai érdek, hogy a konzorcium hozza meg a szükséges beruházói intézkedéseket a gáz kitermelésére, és az is, hogy a gázból vásárolni tudjon - mondta a miniszter. Ha ezt a lehetőséget megteremtenék, akkor a gáz azon a vezetéken keresztül áramolhatna Magyarország felé, amelyet Románia már elkezdett építeni a Fekete-tengertől, és azon a román-magyar gáz-interkonnektoron keresztül jutna be az országba, amelynek kétirányúvá tételét már szintén elkezdte a szomszédos ország - mondta.Az OMV-Petrom osztrák olajipari vállalat szerdán a Bukaresti Értéktőzsde honlapján közölte nem teljesen váratlanul, hogy a romániai törvények nem teszik lehetővé a döntést a fekete-tengeri földgáz kitermeléséről. A jogi keretek bizonytalansága arra kényszerítette a vállalatot, hogy felülvizsgálja beruházási terveit, ugyanis a jelenlegi törvények nem biztosítják az előfeltételeket egy több milliárd euró értékű beruházás végrehajtásához - fogalmaztak. A tárásaság továbbra is ki szeretné termelni a Fekete-tenger talapzatában rejlő ásványkincseket, ezért folytatja a párbeszédet a román hatóságokkal. Leszögezték: a stabil adókörnyezet és kitermelést szabályozó jogi keretek alapvető fontosságúak a további szárazföldi és tengeri kitermelő beruházások elvégzéséhez.A fekete-tengeri földgáz megvásárlásában Magyarország is érdekelt, miután magyar vállalatok kötötték le a földgáz Ausztria felé szállítása céljából épülő BRUA (Bulgária-Románia-Magyarország-Ausztria) gázfolyosó teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását.