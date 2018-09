Atomerőművet kellett leállítani a hurrikán miatt

A hurrikán által várhatóan leginkább érintett három államban, Észak- és Dél-Karolinában és Virginiában összesen 16 nukleáris reaktor működik. Legtöbbjük messze a partoktól, mélyen bent a szárazföldön üzemel, ezért nincsenek kitéve a hurrikán pusztításának, van olyan egység azonban, amelyet elővigyázatosságból leállítottak az üzemeltetők.A Duke Energy hat nukleárisenergia-termelő egységet üzemeltet a térségben, egyiküket, a Brunswick atomerőművet pedig a vihar péntekre várható partot érése előtt átmenetileg leállította. Legutóbb az 1990-es években került sor hasonló lépésre az erőműben. A társaság szóvivőjének tájékoztatása szerint az 1870 megawattos erőművet csütörtökön kezdték leterhelni, miután az atomerőművekre vonatkozó előírás szerint a 120 kilométer/órát elérő szélsebességű hurrikánok partot érése előtt időszakosan le kell állítani. A Brunswick erőmű mintegy 6,4 kilométerre helyezkedik el a part vonalától, és valamivel több mint 6 méterrel áll a tengerszint felett. Az 1975-77-ben telepített két reaktor hasonló tervezésű, mint a fukusimaiak, amelyek a 2011-es japán földrengés és szökőár alkalmával okoztak súlyos nukleáris katasztrófát - jegyzi meg a Reuters. A 2011-es esetet követően azonban a biztonsági előírások érdemben szigorodtak, így egyebek mellett szivattyúkat és generátorokat helyeztek el az atomerőművekben.A hurrikán miatt már közel 120 ezer ember maradt áram nélkül a térségben, ez a szám 3,3 millióra emelkedhet az University of Michigan szerint. A vihar gátakat és vegyi üzemeket is veszélyeztet. A Harvey hurrikán tavalyi pusztítása, az áradás és az ennek következtében fellépő áramszünet miatt a texasi Arkema vegyi üzemből mérgező anyag került a környezetbe, ami több száz helyi lakos evakuálását tette szükségessé, a társaságot és vezetőségét pedig később be is perelték.A Florence mindemellett egy más típusú szennyezést is okozhat az államban. Észak-Karolina számos állattartó, elsősorban sertés- és baromfitelep otthona, az állati hulladékot pedig több mint 4000 lerakóban gyűjtik. Az államban évente mintegy 10 milliárd hordó állati hulladék képződik évente, ami akkora mennyiség, hogy 15 ezer olimpiai méretű úszómedence is megtölthető lenne vele. Bár a gazdák egy része a hulladékot földjeik trágyázására kiszivattyúza a folyékony halmazállapotú hulladékot, ezzel együtt olyan mennyiségű trágya van felhalmozva a tárolókban, ami egy esetleges áradás esetén jelentős környezeti szennyezést okozhat.A 2-es erősségűre gyengült hurrikán jelenlegi maximális szélsebessége mintegy 180 kilométer/óra, ami a partot éréskor várhatóan kis mértékben tovább gyengül az Egyesült Államok meteorológiai szolgálata (NHC) szerint.