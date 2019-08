Az azonnali fizetés végleg beteheti a kaput a sárga csekknek

Az e-számlát is sárga csekkel fizetik

Bár a háztartások csaknem fele már vegyesen, elektronikus és papír alapú formában is kapja a számlákat, további 12 %-a pedig kizárólag e-számlán értesül a szolgáltatóknak fizetendő aktuális díjakról, ugyanakkor a számlák kifizetésének továbbra is messze leggyakoribb eszköze a postai csekk, a lakosság 67 %-a így rendezi számláit. Mobiltelefonnal egyelőre mindössze a lakosság 6 %-a fizet - derült ki egy 2018-as Díjnet felmérésből. Az elektronikus számlakezelést elutasítók között 62 % azon ügyfelek aránya, akik megszokásból tartanak ki a hagyományos módszer mellett, 27 % pedig ragaszkodik ahhoz, hogy a számlák papíralapon is meglegyenek.A postai készpénz-átutalási megbízás, hétköznapi nevén sárga csekk, egy olyan magyar unikum, amely komoly népszerűségnek örvend, és ezáltal jelentős gátat jelent a gazdaság készpénzmentesítésében.

Mennyibe kerül a sárga csekk?

A sárga csekkről sokan azt gondolják, hogy ingyenes, mert a csekket befizető fél oldalán nem kérnek érte külön díjat. Ugyanakkor - az átutalásoknál ma már egyáltalán nem megszokott módon - a szolgáltatásért a kedvezményezett (a pénzt fogadó fél) fizet. Persze ezt a díjat aztán végül mégiscsak a szolgáltatást használó ügyfelek fizetik meg, mivel a költségek beépülnek a szolgáltatások áraiba. Ma egy sárga csekk az érvényben lévő hirdetmény alapján minimum 174-179 forintba kerül az átutalást fogadó félnek. Attól függően változnak a díjak kisebb mértékben, hogy például hol fizetik be, mely mezőket tölti ki előre a szolgáltató a csekken. Egy példával élve, ha befizetünk egy 20 ezer forintos csekket, amin minden fontos sort géppel kitöltöttek, és részletes számlával együtt küldik ki, akkor 174 forintot fizet a tranzakcióért a szolgáltató.

Jön az elektronikus sárga csekk

A fizetési kérelem lényegében egy üzenet, amelyet az átutalás címzettje küld az átutalónak. Elküldésénél nincs semmilyen pénzmozgás, pusztán egy adott átutaláshoz szükség összes adatot tartalmazza. A fizetési kérelem lényege, hogy leegyszerűsíti az átutalás elindítását. Megérkezik a fizetési kérelem, az átutaló jóváhagyja, és már megy is a pénz a címzetthez.

Akik még nem váltottak elektronikus számlára, azokat vélhetően az tartja vissza, hogy plusz nehézséget látnak a szolgáltatásban. Pedig egy egyszerű regisztrációval az online ügyfélszolgálaton a korábbiaknál sokkal egyszerűbben kezelhetik számláikat. Az online regisztráció után máris hozzáférhetőek, tárolhatóak, rendszerezhetőek és kiegyenlíthetőek a számlák.Mivel kézbesítési idővel nem kell számolni, az e-számla gyors, a kiállítás után szinte azonnal elérhető és kezelhető. Külön szoftvert nem igényel, egyszerű PDF állományként letölthető és tárolható. Hitelességét az elektronikus aláírás és a kiállítás időpontját jelző időbélyegző garantálja, e-mailben továbbítva a könyvelők számára is könnyen feldolgozható. Fontos tudni ugyanakkor, hogy kizárólag elektronikus formában tekinthető hitelesnek, kinyomtatva nem. Bár a szolgáltatás igénybevételéhez jellemzően előzetes regisztráció szükséges, az ügyfélszolgálati felületen megadott e-mail címre mellékletként továbbíthatóak a számlák, így a megtekintéséhez nem szükséges bejelentkezni. Az e-számla szolgáltatások díjtalanok, jellemzően többféle készpénzmentes módon lehet fizetni: banki átutalással, csoportos beszedéssel, online bankkártyás fizetéssel.A személyes ügyintézéshez képest sok idő és energia spórolható meg, ráadásul az elektronikus számla amellett, hogy környezetkímélő, teljes mértékben biztonságos megoldás is, ami az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozások fényében különösen fontosak. Az ügyfelek azonosítóval és jelszóval védett felületen érhetik el a számlákat, és azok csak a kezelésükben illetékes személy e-mail címére érkeznek meg. Az e-számla adattartalma és formája megegyezik a papíralapúéval, és mindenben megfelel a jogszabályoknak.Az elektronikus számla akár közvetlenül igénybe vehető az adott szolgáltató online ügyfélszolgálatán keresztül is. Ennek nagy előnye, hogy ezen keresztül sok egyéb számlázással, mérőállással, egyes műszaki ügyekkel kapcsolatos bejelentéseket is fogad a szolgáltató.A kártyás számlabefizetést számlagyűjtő platformon keresztül is lehet rendezni, a legnagyobb ilyen szolgáltató ma Magyarországon a Díjnet. A Magyar Posta és a Takarék Csoport közös tulajdonában álló Díjnet tavaly 30 szolgáltató számláit kezelte. A fizetési tranzakciók száma majdnem 1 milliós növekedéssel elérte az 5,6 milliót, összértékük 45,2 milliárd forintról 50 milliárd forintra emelkedett egy év alatt. A felhasználók száma megközelíti a 700 ezret.Bár a sárga csekknek már most léteznek jórészt olcsóbb és készpénzkímélő alternatívái, jövőre egy újabb kihívója lesz: a fizetési kérelem, amelyet az új, azonnali fizetési rendszer tesz majd lehetővé, ami - a halasztás után - 2020. március 2-ától indul majd.A fizetési kérelem egy elektronikus sárga csekkhez hasonlít: a fizetési kérelmet benyújtó szolgáltató megmondja, mennyivel tartozik neki az ügyfél, az ügyfél pedig a rendelkezésre álló időn belül átutalja a pénzt elektronikus úton.Az adott közműcég, mondjuk egy áramszolgáltató elküldi a fizetési kérelmet az ügyfélnek, hogy az előző havi fogyasztásának 5600 forint volt a díja, ezt megnézi az érintett és amennyiben nincs kifogása, az utalás jóváhagyható. A sárga csekkel szemben a fizetési kérelem előnye, hogy gyorsan, készpénzmentesen, elektronikusan zajlik.A tranzakciókat gyakorlatilag egyetlen gombnyomással végre lehet majd hajtani, amely pár másodpercen belül le is zajlik. A fizetési kérelmeket valószínűleg a netbankokban, mobilbankokban, a szolgáltatók ügyintézési oldalán, illetve a bankokat és a szolgáltatókat összekötő platformokon lehet majd jóváhagyni. Igazából ez többnyire csak azon múlik, milyen szolgáltatásokat építenek az új tranzakciós típus köré. Elméletileg a másodlagos azonosítókra is küldhető lesz, mint például mobilszámra is.A fizetési kérelmet a tervek szerint a benyújtásától követően legfeljebb két hónapig fizetheti be az ügyfél, de a szolgáltatónak lehetősége lesz ennél rövidebb határidőt is megadni. Például a bolti mobilfizetésnél valószínűleg csak pár percig érvényes fizetési kérelmet küldenek majd a pénztárosok.