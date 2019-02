Az olajár zuhanása mellett is túlszárnyalhatta a célt a Mol

A hazai olajtársaság újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA-ja 20 százalékkal nőhetett 2018 negyedik negyedévében éves összevetésben a nyolc elemző előrejelzésein és becslésein alapuló konszenzus szerint. Ez azt jelentené, hogy a menedzsment által a második negyedévben 2,2 milliárd dollárról 2,4 milliárd dollárra emelt idei EBITDA célszámot magasan túlszárnyalhatja a társaság, miután az első három negyedév után 2 milliárd dollár körül járt a társaság, amihez a negyedik negyedév mintegy 650 dollárt tehetett hozzá. (Így várhatóan a 2017-ben elért 2,45 milliárd dolláros EBITDA-t is meghaladja az eredmény.) Az üzemi eredmény masszívan, harmadával nőhetett, az adózott eredmény viszont jelentősen, közel 40 százalékkal eshetett vissza éves összevetésben.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Az üzletágak között az upstream (kutatás-termelés) tisztított EBITDA-ja közel 50 százalékkal ugorhatott meg 2017 utolsó negyedévéhez képest. A downstream (finomítás-kereskedelem) esetében minimális, 2 százalék körüli csökkenés jöhet, a gáz üzletág EBITDA-ja viszont 10 százaléknál nagyobbat gyengülhetett az elemzői konszenzus alapján. Ami azonban fontosabb, a fogyasztói szolgáltatások üzletág ismét lendületes, 20 százalék feletti növekedést érhetett el az egy évvel korábbiakhoz képest.A tavalyi utolsó negyedévben sokéves csúcsról fordultak le az olajárak, és gyakorlatilag az egész időszak során csökkentek. Bár ennek következtében a negyedév átlagos Brent-árfolyama (67,8 dollár/hordó) jócskán a harmadik negyedéves átlagár (75,3 dollár) alá süllyedt, azonban még így is jelentősen felülmúlta 2017 negyedik negyedévének 61,4 dolláros átlagárát. Az üzletág eredményessége ugyan így elmaradt a 2018 harmadik negyedévitől, azonban a még mindig magasabb olajárak hatására érdemben javult az egy évvel korábbihoz képest.

Finomítás-kereskedelem

Fogyasztói szolgáltatások

Mire számít a KBC?

A KBC a konszenzusnál valamivel alacsonyabb, 117,9 milliárd forintos CCS EBITA-t vár, ami még mindig jelentős növekedést jelentene éves összevetésben. Az adózott eredmény viszont a KBC szerint mindössze 39,6 milliárd forint lehet, éves szinten már közel 50 százalékos visszaesést mutatva.



Az üzletágak között a kutatás-termelésnél szintén a konszenzusnál alacsonyabb, 83,1 milliárd eurós CCS EBITDA-t valószínűsítenek, ami azonban még így is jóval 40 százalék feletti javulás lenne. A downstream üzletágban is a konszenzustól némileg elmaradó várakozást tett közzé a KBC, viszont a fogyasztói szolgáltatások terén annál nagyobb, éves alapon közel 30 százalékos bővülést prognosztizálnak.

Az átlagos dollár/forint-árfolyam a tavalyi negyedik negyedévben 283,15 forint volt, meghaladva a 2018 harmadik negyedéves 278,72 forintos, illetve a 2017 negyedik negyedéves 264,68 forintot is. A relatív gyengébb forint kedvezően befolyásolja a dollárban keletkező és forintra átszámolt bevételeket és eredményeket, és bár a költségeket ezzel ellentétes irányban befolyásolja, a hatás egészében véve pozitív.A szinte az időszak egészét meghatározó olajáresés hatására a társaság előbb valószínűleg viszonylag magasabb áron tudta beszerezni az alapanyagot, majd viszonylag alacsonyabb áron értékesíthetett az olajárakkal bizonyos mértékben együtt mozgó finomított-termék-piacon, vagyis ez a faktor inkább negítavan befolyásolhatta az üzletág eredményességét.A különbözet mind a harmadik negyedévhez, mind 2017 utolsó negyedévéhez képest szűkült, sőt, december végén az Ural árfolyama többször is meghaladta a Brentét. Ez nem kedvez az üzletág eredményességének, tekintettel arra, hogy a Mol alapanyag-költségei jelentős mértékben az Uralhoz kötődnek, míg a késztermékek árazása alapvetően inkább a Brent árának alakulásához fűződik, természetesen a kereslet-kínálati összefüggéseken túl.A dollár/forin-árfolyam alakulása ebben az üzletágban is inkább pozitívan hathatott az eredményekre, az upstream üzletághoz hasnló módon.A mutató 4,9 dollár/hordóra, több mint kétéves mélypontra ereszkedett 2018 negyedik negyedévében a megelőző negyedév 5,8 dolláros, és 2017 negyedik negyedévének 5,7 dolláros értékéről. A jelenség, ami nagyrészt a benzin piacán kialakult túlkínálattal függ össze, negatívan hathatott a finomítás-kereskedelmi üzletág eredményére.Az árrés a tavalyi negyedik negyedévben 429,1 euró/tonna volt, ami a tavalyi harmadik negyedéves (362,3), illetve az egy évvel korábbi (415,6) értéket is felülmúlja, ami kedvező hatást gyakorolhatott a downstream eredményességére.A tavalyi negyedik negyedév hónapjaiban is 4-5 százalék körüli ütemben folytatódott a magyarországi üzemanyag-fogyasztás növekedése, és a régiós országokban is tovább bővül a benzin- és gázolaj kereslete, ami természetesen kedvezően befolyásolja az üzleti eredményeket.A teljes kiskereskedelmi forgalom az üzemanyagokéhoz hasonló lendülettel erősödik Magyarországon és a térségi országokban, ez pedig szintén pozitív az egyre fontosabb a társaság fogyasztói üzletágának szempontjából, amelyben a nem üzemanyag-jellegű értékesítések egyre nagyobb szerepet kaphatnak.A fogyasztói üzletág olyan új terület a társaság tevékenységében, amely az intenzív bővülés időszakában van, a 2030-as hosszú távú vállalati stratégiával összhangban. Az üzletág fejlesztése - például a benzinkutak kiskereskedelmi értékesítési pontokká alakítása a Fresh Corner koncepció keretében - nem csak a beruházási szükségleteket, de a bevételeket és eredményességet is érdemben növeli, ahogyan ezt az elmúlt negyedévek eredményei is mutatják.