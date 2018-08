Azeri gázzal csökkentené orosz függőségét Németország

A látogatásra pár héttel azt követően kerül sor, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke júliusban erős kritikát fogalmazott meg Németország orosz energiaimportjáról, illetve energiafüggőségéről, később pedig az Egyesült Államok az orosz gázt közvetlenül Németországba szállító Északi Áramlat 2 gázvezeték kapcsán szankciókat is kilátásba helyezett.Az amerikai diplomácia az orosz gáz helyett az LNG-t ajánlja Európának, és bár a tengerentúli cseppfolyósított földgázból már több európai ország vásárolt, azonban Németország egyelőre nem tartozik közéjük, vélhetően annak viszonylag magas ára miatt sem.Merkel azeri látogatása jelzi a kancellár és a német energiapolitika nyitottságát az alternatív gázellátási források iránt, azzal együtt, hogy Németország a kritikák ellenére továbbra is elkötelezettnek tűnik az évi mintegy 55 milliárd köbméteres szállítási kapacitású Északi Áramlat 2 felé.Az azeri földgázt Oroszország megkerülésével Törökországba és Délkelet-Európába szállítani hivatott vezeték tervezett kapacitása 16 milliárd köbméter/év. A Dél Gázfolyosóba szánt gáz a Kaszpi-tenger azeri vizein található Sah Deniz mezőből kerülne a vezetékbe. A terv szerint 2020-ra elkészülő vezeték az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók alól is mentességet kapott, mivel az Washington szerint energiabiztonságot és -függetlenséget biztosít Törökország és több európai ország számára Oroszországtól.