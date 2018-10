Befeszültek a román kormánypártok a fekete-tengeri gázkincs miatt

A román kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) és kisebbik koalíciós partnere, a Demokraták és Liberálisok Szövetsége (ALDE) közötti nézeteltérésre valójában már kedden fény derült. Akkor a képviselőház három illetékes szakbizottságának üléséről a kisebbik kormánypárt törvényhozói kivonultak. Elégedetlenségüket az váltotta ki, hogy a szociáldemokraták előzetes hatásvizsgálat nélkül, a honatyáknak az utolsó pillanatban eljuttatott módosításokkal akarták megváltoztatni a törvénytervezetet, amelyet szeptember végén a szenátus már megszavazott.A fekete-tengeri földgáz kitermelését szabályozó törvényt idén már megszavazta a parlament olyan formában, amely nem volt kedvező a kitermelésben érdekelt vállalatoknak. Klaus Iohannis államelnök augusztus elején visszaküldte a törvényhozásnak azzal érvelve, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely hosszú távon méltányosan osztja el a hasznot az állam és a beruházók között. Szeptember végén a szenátus kedvező feltételeket fogadott el a kitermelő vállalatok számára, így több adókedvezményt biztosított és a következő évtizedekre változatlanul hagyta a jelenlegi kitermelési járadék értékét. A szociáldemokraták azonban most ismét több szigorító feltételt indítványoztak az alsóházban.Szerdán a képviselőház plenáris ülésén a kormánykoalícióval a parlamentben együttműködő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is csatlakozott az ALDE álláspontjához és azt kérte: küldjék vissza a tervezetet a szakbizottságokhoz, amibe a szociáldemokraták beleegyeztek, hiszen a két kisebbik párt támogatása nélkül nem lett volna meg a parlamenti többségük a jogszabály elfogadásához.Calin Popescu Tariceanu, az ALDE elnöke elmondta, váratlanul érte őket a szociáldemokraták által beterjesztett több tucatnyi módosítás, és felkérte a pénzügyminisztert, terjesszen be számításokat arról, hogy a javasolt indítványoknak milyen hatásuk lesz a költségvetésre. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is azt kifogásolta, hogy a szenátusban elfogadott változat jelentősen módosult az alsóházi szakbizottságokban és a javasolt módosítások indoklását kérte a szociáldemokratáktól.A jogszabály alapján kell döntést hozzon az idén az amerikai Exxon Mobile és az osztrák OMV Petrom, hogy kitermeli-e a Fekete-tenger talapzatában talált földgázt. A nyersanyag megvásárlásában Magyarország is érdekelt.