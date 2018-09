Beszáll az orosz atomóriás az új európai részecskegyorsító fejlesztésébe

Az új részecskegyorsító létrehozását célzó projekt keretében a TVEL Rt. és a CERN k+f megállapodást kötött, kiegészítve a felek szupravezetők terén történő együttműködését rögzítő partnerségi megállapodását. A k+f megállapodás keretében a TVEL-hez, a Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalatához tartozó Csepecki Mechanikai Művek megegyezett arról, hogy többféle szupravezető nióbium-ón vezetéket készít, amelyekből a CERN kiválasztja a legmegfelelőbbet, ami alapján a TVEL megszerezheti az elektromágneses rendszerhez szükséges szupravezetők beszállításához szükséges minősítést.Az FCC, a jövő új részecskeggyorsítójának egyik kulcseleme az elektromágneses rendszer. Az FCC-t Svájcban építik fel a 2030-as évek végére és a nagy hadronütköztetőt váltja majd fel, segítve, hogy a tudósok folytathassák a részecskefizika területén az alapkutatásokat. A mintegy 100 kilométeres kerületű FCC hatalmas mennyiségű szupravezetőt igényel. Ez csak úgy biztosítható, hogy a megfelelő technológiával rendelkező országok egyesítik erőiket - írja a Roszatom közleményében.A TVEL szakértőinek becslése szerint az FCC-hez szükséges szupravezetők iránti kereslet jelentősen meghaladja a nióbium-ón vezetékek gyártói kapacitását. A CERN követelményeinek megfelelő, a FCC-projekthez szükséges szupravezető anyagok fejlesztése az USA-ban, Európában, Dél-Koreában, Japánban és Kínában jelenleg is tart.A TVEL Nyrt.-nél a nem nukleáris technológiai fejlesztések között az alkalmazott szupravezetők fejlesztése jelenti az egyik fő irányt. A szupravezetők nemcsak a tudományos projektek esetében megkerülhetetlenek, hanem a modern orvosi berendezésekben, mint például a mágnesrezonanciás tomográfok - MRI-készülékek esetében is nélkülözhetetlenek. Emellett az elektromos, illetve más technológiák terén is széles körben alkalmazzák őket.