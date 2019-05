Botrányos atomerőmű-építkezés kelt feszültséget az EU keleti határán

A villamosenergia-ellátás kihívásairól a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Vilnius álláspontja szerint a megállapodás addig nem lehetséges, amíg az Osztrovec atomerőművet építő Fehéroroszország nem változtat a nukleáris biztonsághoz való viszonyán. A litván álláspont szerint a megállapodás máris létrejöhet, amint Fehéroroszország az erőmű befejező munkálatainál tekintetbe veszi az atomerőművek biztonságát javítani hivatott, a 2011-es fukusimai nukleáris baleset után bevezetett EU stresszteszt ajánlásait. Vladimir Makey fehérorosz külügyminiszter állítása szerint ugyanakkor az atomerőmű-építéssel kapcsolatos lépéseik transzparensek.Johannes Hahn, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa azt ígérte, hogy a témában egyeztet Litvániával, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a megállapodás meg fog születni, mivel abban litván oldalról is egyetértés van, hogy a partnerség és a prioritások minden fél számára előnyösek lehetnek.Litvánia korábban évekig igyekezett megakadályozni a fehérorosz atomerőmű-projektet, a nemzetközi megállapodások megszegésével és a nukleáris biztonsági követelmények nem teljesítésével vádolva Minszket. A litván külügyminisztérium szerint Fehéroroszország nem konstruktív hozzáállást tanúsít, márpedig az EU és Fehéroroszország közötti kapcsolatok további fejlődésének fontos előfeltétele a megfelelő nukleáris biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság, valamint a valódi reformok végrehajtása.Az Osztrovec atomerőmű mintegy 50 kilométerre épül Vilniustól, a litván fővárostól, és a terv szerint az első reaktor ősszel kezdheti meg működését. Míg Minszk elutasítja Litvánia nukleáris biztonságra, illetve annak hiányára vonatkozó kifogásait, a korábbi ellentmondásos hírek alapján a litván óvatosság indokoltnak tűnik. Az építkezés 2013-as megkezdése után több kisebb-nagyobb technikai hiba és baleset történt, amelyek halálesetekhez is vezettek. Ráadásul a malőröket igyekeztek elhallgatni. A litván külügyminisztérium szerint az egyik baleset során egy 330 tonnás reaktorburkolatot ejtettek le 2-4 méter magasságból. A baleset tényét a belarusz hatóságok csak két héttel később ismerték el, miután arról a helyi sajtó már beszámolt. A projektet vezető orosz állami nukleáris energetikai óriás, a Roszatom eleinte tagadta, hogy a burkolat megsérült volna, és csak azután állapodott meg az alkatrész lecseréléséről, hogy az eset a médiában is visszhangot keltett.