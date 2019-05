Bukarest gyorsítaná, a cégek el sem kezdenék a román gáz kitermelését

A gázkitermelésnek 2024 első harmadában kell elkezdődnie, de a mi érdekünk az, hogy előrehozzuk a kitermelés megkezdésének időpontját - mondta Calin Popescu Tariceanu, a román szenátus elnöke, a kormánykoa líció kisebbik pártjának vezetője a lapnak . A bukaresti kabinet az év elején elfogadott egy kormányhatározatot, amellyel 15 évvel, 2045-ig meghosszabbította a koncessziós szerződést, de Tariceanu szerint a kormány alárendeltségébe tartozó, ásványkincseket kezelő ügynökségnek is engedélyeznie kell a kitermelési megállapodás meghosszabbítását.A kitermelő konzorcium másik tagja, az OMV-Petrom május elején közzétett első negyedéves jelentésében megállapította: a jelenlegi romániai törvényi feltételek nem tesznek lehetővé egy több milliárd eurós beruházásról szóló döntést. A román parlament 2018 végén fogadta el az offshore törvénycsomagot, amely egyebek mellett arra kötelezte a termelőket, hogy a Fekete-tengerből kinyert gáz legalább felét belföldön adják el, és felemelte a gázkitermelés adóját.A román gázra a magyar kormány is számítana az ellátás diverifikálását célzó terveiben, a projekt meggyorsítása érdekében pedig Orbán Viktor kormányfő Donald Trumpnál, az Egyesült Államok elnökénél is lobbizott múlt heti washingtoni látogatása alkalmával - mondta a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában.