Csurig töltött tárolókkal készül Magyarország az ukrán gázstopra

Míg az elmúlt öt évben átlagosan 40-60 százalékos töltöttséggel vágtak neki a télnek a magyarországi gáztárolók, addig idén a teljes töltöttség a cél - mondta Kriston, hozzátéve, hogy az MFGT tarifái csökkentésével is igyekszik elősegíteni, hogy minél nagyobb mennyiségű földgáz kerüljön a tárolókba a közelgő tél előtt.Az aggályok szerint, ha az orosz Gazprom és az ukrán Naftogaz továbbra sem lesz képes megállapodni az európai gázszállításokról, az a jelenlegi, 2019 végéig érvényes szerződés kifutása után ellátási problémákat okozhat Kelet-Közép-Európában. Amennyiben Ukrajna irányából 2020 januárjától nem érkezne földgáz, úgy megvan a valós esélye és kockázata, hogy problémákkal nézhetünk szembe - fogalmazott hollandiai konferencián.A Gazprom 2018-ban az előző évinél 9,3 százalékkal több, 7,6 milliárd köbméter gázt szállított Magyarországra, míg idén eddig 1,1 százalékkal érkezett több orosz gáz az országba, mint a tavalyi hasonló időszakban. Magyarország gázfogyasztása megközelíti az évi 10 milliárd köbmétert, aminek jelentős része a téli hónapokban realizálódik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint az elmúlt télen összesen 4,36 milliárd köbméter földgázt használt fel az ország. Ehhez képest a 2017-2018-as télen 4,1 milliárd, a 2016-2017-es télen 4,57 milliárd, 2015-2016 telén pedig összesen 3,78 milliárd köbméter volt a fogyasztás.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter márciusban azt mondta, a magyar gázellátás Ausztria felől és a magyarországi gáztárolók segítségével megoldható lesz. Emellett a Gazprommal kötött megállapodással is igyekeznek biztosítani az ellátás zavartalanságát. Ennek értelmében a jövő évben szükségessé váló földgáz mennyiség egy részét az orosz vállalat már idén leszállítja Magyarországnak.Az ukrajnai irányból érkező szállítmányok legalább is nagy részének várható kiesésére is készülve a kormány elkötelezte magát a Török Áramlat északi ágának Magyarországig vezetése mellett, ahogyan a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) gázvezeték projektben való részvétel vagy a horvát LNG-tárolóval kapcsolatos tervek is jelentős részben ezt a célt szolgálják, ahogyan a biztonsági gáztartalék megemelése is.Az MFGT vezetőjét megkérdezték az ukrajnai gáztárolás lehetőségéről is, amit Ukrajna konkrétan Magyarországnak címezve ajánlott fel . Kriston szerint a kereskedők elvetették ezt az ötletet, elsősorban azon aggályra hivatkozva, miszerint az ukrajnai gáztárolókba kerülő, magyar fogyasztásra szánt gáz Magyarországra hozása esetleg nehézségekbe ütközhet. Emellett az ukrajnai tárolók tecgnikai kondíciói sem ismertek kellő mértékben - tette hozzá.