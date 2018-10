Debreceni BMW-gyár: az E.Onnál eleinte nem tudták, kinek dolgoznak

A döntés fényében merem állítani: számíthatott a befektetőnek, hogy rugalmas és megfelelő kapacitást biztosító infrastruktúrát garantálunk - fogalmazott. A debreceni Déli Ipari Park villamosenergia-ellátása érdekében a társaság zöldmezős beruházásként új alállomást épít több mint négymilliárdos forrásból, amit a jövő év elején ad át.A munkaerőhiány kapcsán Jamniczky elmondta, az, mint minden céget, őket is érinti, főleg az Észak-Dunántúl régióban, villanyszerelő és villamosmérnök munkakörben. Ebben a tekintetben a nyitott pozíciók száma szinte mindig ötven és száz közötti, de a nagy vándorlást elmondása szerint már sikerült megállítani a vállalatnál.Az E.On vezetője a lapnak elmondta, egyik fókuszuk a jövő energiavilágát elősegítő elosztóhálózati infrastruktúra működtetése és fejlesztése. A jövő okos-, digitalizált hálózata egyfajta piacfacilitátori szerepet tölt majd be: tulajdonképpen egy legóalaplap, amely bármilyen kompatibilis építményt - például naperőművet - befogad, és optimális módon továbbítja az energiát. (...) A napenergia felhasználásával akár olcsóbbá válhat az energia, s ez így - kiegészítve például a virtuálisan összekapcsolt erőművekkel, a fogyasztóknál fennmaradó többletárammal - szociális szolgáltatásként is alkalmazható lehet - fogalmazott.