Egyszerre hozta az Apple, a Samsung és az Exxon Mobil profitját a világ legnyereségesebb cége

Az olajcég tavaly 224 milliárd dollár EBITDA-t, valamint 111,1 milliárd dolláros profitot termelt, míg a világ második legprofitábilisabb vállalata, az Apple nyeresége 59,5 milliárd dollár volt, 82 milliárd dolláros EBITDA mellett - számolt be a Bloomberg . A harmadik helyen áll a Samsung 35,1 dollárral, az Alphabet és a JP Morgan Chase 30,7, a Shell 23,4, az Exxon Mobil pedig 20,8 milliárd dollár profitot ért el 2018-ban.Az Aramco a világ legnagyobb olajtermelő vállalataként a globális kitermelés mintegy 10 százalékát teljesíti. Az Aramco egységnyi olajtermelésre vetített készpénztermelésben elmarad más vezető olajcégekétől, mégpedig elsősorban a jelentős adóteher miatt. A királyság jelentős mértékben függ az Aramcótól egyebek mellett szociális és katonai kiadásai finanszírozásában; a társaság nyeresége 50 százalékát fizeti ki jövedelemadóként. A hordónkénti 26 dolláros üzemi cash flow a Total (31 dollár), de különösen a Shell (38 dollár) értékeivel összevetve jelentősen alacsonyabb.A társaság adósságállománya 2018 végén 27 milliárd dollár volt, ugyanekkor mintegy 48,8 milliárd dollár készpénzállománnyal rendelkezett. Az üzemi cash flow 121 milliárd dollár volt, a tőkekiadások 35,1 milliárd dollárt értek el, a szaúdi kormánynak kifizetett osztalék pedig 58,2 milliárd dollár volt a Moody's szerint, ugyanakkor a társaság saját közlése 52 milliárdos osztalékról szólt.Az Aramco évek óta tervezett részvénykibocsátása 2018-ban nem valósult meg, a koronaherceg, Mohamed bin Szalman korábban többször megerősítette, 2021-ben mehet tőzsdére a társaság, ami várakozásaik szerint mintegy 2000 milliárd dollárra árazhatja be a társaságot. A tervek továbbra is egy 5 százalékos részvénycsomag piacra viteléről szólnak, 100 milliárd dollár értékben. Amennyiben így valósul meg, a részvénykibocsátás megdöntheti a kínai Alibaba online kiskereskedelmi óriás 25 milliárd dolláros rekordját, amit 2014-es részvénykibocsátásával állított fel.Az Aramco a szintén szaúdi Sabic vegyipari csoport többségi, 70 százalékos részesedésének 69,1 milliárd dolláros akvirálásának finanszírozására 10 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátást tervez. Ennek kapcsán a Fitch és a Moody's történetében először hitelminősítést bocsátott ki a társaságra, előbbi A+, utóbbi A1 értékelést. Ezek egy fokozattal maradnak el a Shell és a Total besorolásától, a Moody's által kiadott minősítés viszont messze elmarad az Exxon Aaa besorolásától.