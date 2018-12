Elektromos autók: alig vannak szerelők, gond lehet a szervizzel

A megfelelő képzettséggel rendelkező szerelők nagy többségét a gyártó üzemekben alkalmazzák, vagyis az elektromos autók tulajdonosainak meglehetősen limitált szervizlehetőségek állnak rendelkezésükre. A képzett szakemberek hiánya a szabályozó hatóságoknak is gondot jelent, mutat rá a Gas2 által idézett jelentés.Az elektromos autók karbantartási szervizigénye általánosságban elmarad a belsőégésű autókétól, és gyártásuk is rövidebb időt igénylő egyszerűbb összeszerelési folyamat a hagyományos hajtásláncokkal összevetve. A Volkswagen részéről már közölték, kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd az elektromos autókat gyártó üzemek, mint a belsőégésű motorokkal felszerelt modelleket termelő üzemek.Bár egyelőre viszonylag kevés elektromos autó fut a világ útjain, számuk gyors emelkedése várható, számos város pedig elektromos buszflottát tart fenn. A Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint 2017-ben a plug-in-hibrid és a tisztán elektromos járművek állománya már meghaladta a 3,1 millió darabot globálisan, amely 56 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. Prognózisuk szerint 2030-ra akár 220 millió darabra is bővülhet a globális e-flotta. A teljes globális személyautó flotta jelenleg meghaladja az 1,1 milliárd darabot, ez az IEA szerint 2040-ig 2 milliárdra emelkedhet.