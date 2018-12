Elektromos töltőket telepít Magyarországon a cseh energiaóriás

A szabályozási környezet és a fogyasztói szokások változása miatt arra a következtetésre jutottunk, hogy a fosszilis üzemanyagpiac megváltozik a következő évtizedben, ami jelentős hatással lesz a hagyományos olaj- és gázüzletre

Magyarországon jelenleg összesen mintegy 3128 elektromos jármű van regisztrálva, míg Csehországban 2473. Ugyanekkor az alig több mint ötmilliós népességű Norvégiában 239 ezer. Magyarországon 2020-ig 30 ezerre nőhet a forgalomba helyezett elektromos járművek száma. Chmelik becslése szerint 2020-ra 10 ezerre, 2030-ra pedig 250 ezerre bővülhet a csehországi elektromosjármű-park. A CEZ 2019 végéig több mint megkétszerezné és több mint 150-re bővítené csehországi e-töltő hálózatát.A Mol is jelentős tervekkel rendelkezik, 2020 végéig akár 30 millió eurót invesztálna e-töltők telepítésébe a régióban, amelynek keretében akár 700 töltőállomást is létrehozna Magyarországon, Romániában, Horvátországban, Szlovéniában, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban. A beruházás a társaság tradicionális kiskereskedelmi üzletága eredményének 10-15 százalékát generálhatja a következő tíz évben, ez az arány pedig 50 százalékre emelkedhet 2040-ig. A fogyasztói szolgáltatások üzletág idén a menedzsment várakozásai szerint 420 millió dollár EBITDA-t termelhet. idézi a hírügynökség Ratatics Pétert, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatóját, a Mol Magyarország operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatóját.A Mol a német E.Onnal, a horvát HEP-pel, a szlovén Petrollal, a BMW-vel és a Nissan magyarországi egységével együtt egy EU által támogatott nemzetközi e-töltő telepítési projektben is részt vesz (NEXT-E), amelynek keretében 252 darab gyorstöltőt telepítenek Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában és Romániában.