Emelkedik az olajár

Az általánosan jó részvénypiaci hangulat mellett az olaj árfolyamának emelkedését segítette az OPEC-országok olajminisztereinek optimista kommentárja is, akik erős olajkeresletre számítanak. A piaci szereplők attól is tartanak, hogy az OPEC-országok nem fogják tudni növelni a termelési kapacitásaikat.A brent árfolyama 1,9 százalékot, a WTI következő havi határidős árfolyama 2,2 százalékot emelkedett, 62,57 dolláros fejezte be a napot.