Esősen indult a hét az olajpiacon

A Brent spot árfolyama hétfőn délelőtt tíz óra körül másfél százalék körüli gyengüléssel 61 dollár alatt áll.

A WTI jegyzése ugyanekkor hasonló mértékű eséssel valamivel 53 dollár alatt tartózkodik.

Az árcsökkenést vélhetően az a hír is mozgatja, miszerint az Egyesült Államokban idén először nőtt az új olajkutak száma. A Baker Hughes pénteki adatai szerint az előző héten 10 darabbal 862 egységre nőtt az olaj után kutató kutak száma. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetével (OPEC) nem együttműködő USA olajtermelése 2018 végén napi 11,9 millió hordós rekord magasságba emelkedett, és a trend folytatódása várható idén is.A hangulatot továbbra is alapvetően meghatározzák a világgazdaság lassulásával, ezáltal az olajkereslet gyengülésével kapcsolatos aggályok. Bár a kereslet a legtöbb prognózis szerint 2019-ben is bővülhet, nagyrészt Kínának köszönhetően a történelemben először napi 100 millió hordó fölé, a kilátásokat több kockázat is terheli. Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások mellett a kínai gazdaság lassulását mutató adatok is nyomás alá helyezik az árfolyamokat. A legutóbbi hírek szerint a kínai iparvállalatok árbevétele decemberben már egymást követő második hónapja csökkent, és bár a világ második legnagyobb gazdasága és olajfogyasztója központi gazdaságélénkítő lépésekkel igyekszik támaszt adni növekedésének, a piacok egyelőre nincsenek meggyőződve ezek hatásosságáról.