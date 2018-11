Fordulatot vár az árupiacon a Goldman

Az elemzők szerint az elmúlt időszakban az árfolyamokban történt eltolódásokat, illetve a fundamentális tényezőket figyelembe véve az árupiacok "rendkívül vonzó" vételi belépési pontot ajánlanak az olaj, az arany és az egyéb nyersanyagok tekintetében. A nyersanyagok árfolyamait novemberben több, együttesen "toxikus" keveréket alkotó tényező sújtotta: a nyersolaj ára a túlkínálattal kapcsolatos aggályok hatására zuhant, a fémek keresletét a globális növekedés lassulásától való félelmek vetették vissza, miután a befektetőket elbizonytalanították az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború kilátásai.A november utolsó hetében Argentínában tartandó G20-csúcs azonban a Goldman szerint alapvető változást hozhat, és számos, az árupiacokra nehezedő politikai bizonytalanság ügyében előrelépés érhető el. A találkozó például arra is alkalmat nyújthat, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Hszi Csin-ping kínai elnök álláspontjai közelebb kerüljenek a kereskedelmi vitában. Az amerikai-kínai kereskedelmi háborút illetően a Goldman értékelése szerint "sokkal optimistább" annál, mint ahogyan jelenleg a piacon be vannak árazva az ezzel kapcsolatos kockázatok.A Buenos Aires-i csúcstalálkozón ugyanekkor Vlagyimir Putyin orosz elnöknek pedig lehetősége nyílhat a szaúdi koronaherceggel, Mohamed bin Szalmannal a nyersolaj-kitermelési politika összehangolására is. Az olajjal kapcsolatban a Goldman azt várja, hogy december 6-i ülésén a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) az olajtermelés visszafogásáról dönt majd, és ennek, illetve a bejelentésnek a hatására az olajárak ismét emelkedhetnek, ezért rövid távú vételi pozíció felvételét javasolja a Brentben.A bank szerint az arany kilátásai is pozitívak 2019-re. Az elemzők szerint a piac már beárazta a Federal Reserve részéről várható kamatemelések zömét, a dollár erősödő trendje megfordulni látszik, az amerikai gazdasági növekedés pedig várhatóan lassul jövőre, így a nemesfém várhatóan árfolyam-emelkedéssel profitálhat a menedékbefektetések felértékelődéséből.