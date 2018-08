Forradalmi vállalást tettek a nagyvárosok - Minden épületet átalakítanak

Londontól Tokióig 19 polgármester tett ígéretet arra, hogy olyan szabályozásokat vezetnek be, melyek eredményeképpen 2030-ra minden új épület karbonsemleges lesz, 2050-re pedig a már létező épületeket is ilyenné teszik. A kötelezettségről szóló egyezményt London, Koppenhága, Johannesburg, Los Angeles, Montreal, New York, Newburyport, Párizs, Portland, San Francisco, San José, Santa Monica, Stockholm, Sydney, Tokio, Toronto, Tshwane (Pretoria), Vancouver és Washington város írta alá. A klímaváltozás például a tengerszint emelkedése miatt több város, így például New York város létét fenyegeti.A házak, irodák és más épületek számlájára írható a városi területek által kibocsátott üvegházhatású gázok több mint fele - közölte csütörtökön a C40 Cities Climate Leadership Group (C40), a felmelegedés elleni harcban a világ mintegy 90 városát tömörítő szervezet. Londonban, Los Angelesben és Párizsban az arány még magasabb, mintegy 70 százalék.A szakértők szerint a cél megvalósítható, de több városnak kell csatlakoznia ahhoz, hogy elérhetővé váljanak a párizsi klímaegyezmény célkitűzései. A 2015-ben 195 ország által aláírt párizsi klímaegyezmény célul tűzte ki, hogy a globális felmelegedést lehetőség szerint az iparosodás előtti időkhöz képest 1,5 Celsius-fokon, vagy legalább 2 Celsius-fok alatt kell tartani. A legnagyobb kihívás annak megakadályozása, hogy a fejlesztők felületesebb munkát végezzenek a költségek némi csökkentése érdekében a mai építkezéseken, ezáltal a költségeket a jövő generációira hárítsák - mondta Eric Lounsbury, a Carbon Trust nevű környezetvédelmi tanácsadócég igazgatója.A karbonsemlegesség eléréshez az energiafogyasztást minimalizálni kell, jellemzően szigeteléssel, energiatakarékos (például LED-es világítással) és smart megoldásokkal, illetve passzívház technológiával, az energiát pedig megújuló, tiszta erőforrásokkal kell biztosítani.