Gyengébben sikerült időszakon lehet túl a Mol

A Mol újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA-ja 4 százalékkal csökkenhetett 2019 első negyedévében éves összevetésben a 12 elemző előrejelzésein és becslésein alapuló konszenzus szerint. Bár a 2019 egészére vonatkozó menedzsment-várakozások ügyében talán még korai bármilyen következtetést levonni, a 2,3 milliárd dolláros EBITDA-cél egyértelműen teljesíthetőnek tűnik a tavalyi 2,69 milliárd dolláros eredmény után. Az üzemi eredmény és az adózott eredmény viszont egyaránt jelentősen, 20, illetve 16 százalékkal csökkent 2018 első negyedévéhez viszonyítva.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Ami az egyes üzletágakat illeti, az upstream (kutatás-termelés) tisztított EBITDA-ja jelentősen, 11 százalékkal nőhetett a konszenzus szerint. A downstream (finomítás-kereskedelem) esetében azonban ennél nagyobb mértékű, 24 százalék körüli visszaesés várható, és a kevésbé meghatározó gázüzletág tisztított EBITDA-ja is 17 százalékkal mérséklődhetett. Ugyanakkor az egyre fontosabb fogyasztói szolgáltatások üzletág eredménye ismét ütemesen, mintegy 14 százalékkal bővülhetett éves összevetésben.Noha az olajárak az idei első negyedévben jókora emelkedést hajtottak végre, az időszak átlagosan 63,2 dollár/hordós Brent-árfolyama így is messze elmarad az egy évvel korábbi 66,8 dolláros átlagártól, nem beszélve az év végi zuhanás ellenére is 67,8 dolláros negyedik negyedéves átlagos árfolyamról. Ez elvileg éppen ellene hat az üzletág javuló eredményeinek, amelyet vélhetően a kitermelés bővülése, valamint a dollárárfolyam alakulása magyarázhat elsősorban.

2019 első negyedévében az átlagos dollárárfolyam közel 280 forint volt az MNB kimutatása szerint, ami ugyan elmarad a megelőző negyedév 283 forintos árfolyamától, ami azonban ennél fontosabb, jelentősen meghaladja a 2018 első negyedévi átlagos 253 forintos árfolyamot. A gyengébb forint hatására a dollárban keletkező bevételek és eredmények magasabban alakulhattak, és bár a költségeknél a hatás negatív, az üzletág eredményességét összességében pozitívan befolyásolhatta.

Finomítás-kereskedelem

Miután a 2018. december vége óta tartó olajár-emelkedés gyakorlatilag 2019 egész első negyedévén végighúzódott, a készlet-átértékelődési faktor összességében pozitívan hathatott az üzletág eredményességére. A társaság ugyanis valószínűleg rendre viszonylag alacsonyabb áron tudta beszerezni az alapanyagot, majd relatív drágábban értékesíthetett az olajárakkal bizonyos mértékben együtt mozgó finomított-termék-piacon.A két olajfajta árazásában a rendszerint a Brent javára tapasztalható ártöbblet 2019 első negyedévében tovább szűkült, éves és negyedéves összevetésben egyaránt. Ez kedvezőtlenül hat a finomítás-kereskedelem eredményességére, mivel a Mol finomítói által használt nyersanyag árazása alapvetően inkább az Uralhoz, a finomított termékek árazása viszont inkább a Brenthez kötődik.A dollár/forin-árfolyam alakulása ebben az üzletágban is inkább pozitívan hathatott az eredményekre, az upstream üzletághoz hasonló módon.A társaság csoportszintű finomítói árrései ugyan a negyedév során hónapról hónapra emelkedést mutattak, azonban a 2019 első negyedéves hordónkénti 3,1 dolláros szint nem csak az egy évvel korábbi 5,3 dollártól, illetve a 2018. negyedik negyedéves 4,9 dollártól marad el jócskán, de egészen 2014 második negyedévéig kell visszamennünk ahhoz, hogy ennél alacsonyabbat találjunk. A jelenség, amely elsősorban a benzin árrésének tavaly év végi/ez év eleji összeomlásával, illetve a finomítók piacának átrendeződésével függ össze, kedvezőtlenül befolyásolhatta a downstream eredményességét.

Fogyasztói szolgáltatások

: Az árrés 2019 első negyedévében 415,2 euróra csökkent (/tonna), alulmúlva az egy évvel korábbi 438,1, illetve az egy negyedévvel korábbi 429,1 eurós értéket. Az árrés esése nyilvánvalóan negatív fejlemény a társaság, illetve az üzletág eredményessége szempontjából, különösen, hogy a petrolkémiának a Mol egyre nagyobb szerepet szánna tevékenységében.Az első negyedévben folytatódott a hazai üzemanyagpiac rendkívül gyors bővülése, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai szerint mennyiségben összesen több mint 8 százalékkal nőtt a fogyasztás. Mivel a Mol más fontos üzemanyag-kiskereskedelmi piacain, a régiós országokban is hasonló folyamatok figyelhetők meg, a kereslet alakulása egyértelműen kedvezően befolyásolja az eredményeket.A Mol számára egyre fontosabb EBITDA-forrást jelentő nem üzemanyag termékek fogyasztása szintén tovább erősödött Magyarországon az év első hónapjaiban. A KSH adatai szerint januárban és februárban több mint 5, illetve több mint 8 százalékkal bővült a hazai kiskereskedelmi forgalom, de a térségi országokban is robusztus, helyenként két számjegyű százalékos növekedés látható, ami szintén pozitív fejlemény az eredmények szempontjából.A Mol az első negyedben valószínűleg folytatta az új tevékenységi területek fejlesztését - így például a benzinkutak átalakítását a Fresh Corner koncepció keretében - , ami a hosszú távú stratégia célkitűzéseivel is egybeesik, ez pedig egyre jobban éreztetheti kedvező hatását az eredmények alakulásában is.