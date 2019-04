Háborús hírek hajtották új csúcsra az olajárat

Líbia továbbra is a világ egyik legnagyobb olajtermelő országa, az Egyesült Államok energiainformációs hivatalának adatai szerint 2018-ban a 20. legnagyobb olajtermelő volt globálisan, napi több mint 1 millió hordós termeléssel. Ezért az olajpiaci szereplők továbbra is kiemelt figyelemmel követik az országgal kapcsolatos híreket, márpedig a hétvégi beszámolók szerint Halifa Haftár tábornok, a nemzetközi közösség által elismert tripoli egységkormány ellen harcoló hadserege megközelítette az ország fővárosát, a kormány pedig ellentámadásról döntött. Ez a félelmek szerint jelentősen megzavarhatja a termelést, ami hozzájárul az olajpiaci árfolyamok emelkedéséhez is.Hétfőn kora délután a Brent azonnali árfolyama néhány tized százalékos emelkedéssel 70,50 dollár közelében, közel öthónapos csúcson tartózkodik.

A WTI jegyzése ugyanekkor minimális erősödéssel 63,50 dollár körül jár.

Mi történik Líbiában? Líbiában Moammer el-Kadhafi ezredes 2011-es megbuktatása - majd meggyilkolása - óta fegyveres milíciák harcolnak egymással az ország feletti uralom megszerzéséért. A nemzetközi közösség a Tripoliban működő úgynevezett egységkormányt ismeri el. Az amerikai fegyveres erők afrikai parancsnoksága vasárnap jelentette be, hogy "a biztonsági helyzet egyre nagyobb bonyolultsága és előre nem látható fejleményei miatt" kivonja Líbiából katonái egy részét. A pénteken a Líbiában tartózkodó António Guterres ENSZ-főtitkár meglehetősen borúlátóan nyilatkozott, és miután tárgyalt Haftár tábornokkal, Twitter-bejegyzésben adott hangot mély aggodalmának. Lapértesülések szerint Haftár azt közölte Guteressel, hogy nem állítja le a főváros ellen irányuló hadműveletet, mindaddig, amíg "nem mér vereséget a terroristákra" és a "zsoldosokra".

Az árak emelkedéséhez továbbra is hozzájárulhat a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) kitermeléscsökkentése is, amely idén januártól napi 800, plusz az együttműködő országok révén további 400 ezer hordóval fogta vissza a termelést. A tagországok szakminiszterei júniusban gyűlnek össze a kitermelési politika folytatását meghatározandó. Míg bizonyos vélemények szerint az árak ismételt megtámasztása érdekében szükséges lehet az intézkedés kiterjesztésére, illetve a további termeléscsökkentés, addig hétfőn reggel az OPEC-et vezető Szaúd-Arábia olajminisztere, Khalid al-Falih már arról beszélt, az olajárak jelenlegi emelkedése alapján a további vágás már szükségtelen lehet.A további kilátások meglehetősen bizonytalanok, tekintettel az árakat befolyásoló számos bizonytalansági tényezőre. Ilyen bizonytalansági tényező az iráni szankciók alóli mentesség meghosszabbításának lehetősége, illetve a venezuelai olajtermelés várható alakulása. Ezek, illetve az egyéb tényezők, például a líbiai geopolitikai helyzet inkább az árak emelkedésének folytatódására utal, ezért Edward Morse, a Citi Group globális árupiaci stratégája szerint a Brent a második negyedévben 70 dollár felett alakulhat, és nem kizárt, hogy a harmadik negyedben is, a fejlemények függvényében.