Három naperőművet épít a Mol

A Mol a stratégiájának megfelelően már elindult alternatív irányokba, például az autómegosztó rendszerével, a Mol Limóval, erre a szolgáltatásra már több mint 20 ezren regisztráltak be, de folyamatban van az elektromosautók töltéséhez szükséges hálózat kiépítése is, nem csak a városokban, de az autópályák mentén is telepítenek töltőpontokat, a cseh határtól az Adriáig 222 töltőt, villám és ultragyors töltőt helyez ki a Mol, ezen felül a Mol áramkereskedő is, tavaly óta látja el kizűrólag megújuló energiaforrásokból nyert árammal az Aldit.Ma viszont bejelentette a Mol, hogy Füzesgyarmaton a bányászati üzem területén, Tiszaújvárosban a Mol Petrolkémia területén és Százhalombattán a Dunai Finomító területén 37 hektáron, összesen 18,38 MWp kapacitású naperőműparkokat hoz létre, a beruházás idén márciusban kezdődik meg, a Mol reményei szerint már idén év végén elkezdődhet az áramtermelés. A több milliárd forintos beruházást kizárólag saját forrásból finanszírozza a Mol, és nem zöld-, hanem barnamezős beruházás keretében, vagyis saját ipari területein állítják fel az eszközöket. Az erőművek összesen 9000 tonna szén-dioxid kibocsátást váltanak ki, segítségükkel összesen 2000 autó szén-dioxid kibocsátása spórolható meg, 9000 lakos áramellátását lehet kielégíteni a Mol naperőműveivel. A Mol is bekerül a KÁT rendszerébe, egy 20 éves megállapodás keretében, mondta el Fasimon Sándor.A dízelautók magyarországi kitiltásával kapcsolatos kérdésre Aradszki András elmondta, hogy amiről Tarlós István beszélt, az csak egy hosszútávú elképzelés lehet, környezetvédelmi és levegővédelmi szempontból támogatandó, de az esetleges kitiltás nem ugrás a mélyvízbe lesz. A kormány a Jedlik Ányos Tervben foglalta össze ezzel kapcsolatos stratégiáját, aminek a lényege, hogy az országnak átjárhatónak kell lennie elektromos autókkal, azokban a régiókban is, ahol üzletileg ez nem megtérülő, és cél az is, hogy az elektromos autók elterjedtsége Magyarországon legyen a legmagasabb a régióban. Ez azért fontos, hogy amikor Budapesten vagy más magyarországi nagyvárosokban esetlegesen megszületik a dízelautók kitiltásáról szóló döntés, akkor az ne jelentsen akkora gondot a magyarországi autósoknak, mint amekkorát most jelentene.