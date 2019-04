Hernádi: Nincs ellenséges felvásárlási veszély

Közgyűlés

A közgyűlés legfontosabb pontjaival kezdte a beszélgetést Hernádi Zsolt, aki elmondta, tavaly 2,7 milliárd dollár eredményt ért el a Mol, ez persze az EBITDA-szintű eredményt jelenti, hiszen a Molnál inkább erre figyelnek, az adózott eredmény valamivel 300 milliárd forint felett alakult (305,7 milliárd forint). Miközben az OTP mindig az adózott eredménnyel jön, ami magasabb (tavaly 325,3 milliárd forint), mint a Molé, az EBITDA szintű eredmény viszont a Molnál nagyobb, ehhez Hernádi hozzátette, a részvényárfolyamnál viszont megverte a Molt az OTP, ez a Mol-vezér szerint az iparág egyik sajátosságából adódik, vagyis, hogy az olajipari hullámzások nem olyan gyorsak és erőteljesek.107 milliárd forint kifizetése mellett döntött a Mol, ami egy az előző évihez képest 10 százalékkal emelkedő alap osztalékból és egy rendkívüli osztalékból áll. Utóbbival kapcsolatban Hernádi óva int mindenkit attól, hogy beépítse a várakozásaiba és azt gondolja, hogy mivel az elmúlt két évben a Mol fizetett rendkívüli osztalékot, az most már rendes osztaléknak minősül. Rendkívüli osztalékot akkor fizet a Mol, amikor a vállalat piaci előrejelzései és a pénzügyi tartalékok ezt lehetővé teszik, hiszen nagyobb beruházások még nem indultak el. Azt egyelőre nehéz megmondani, mekkora osztalékot fizethet a Mol az idei eredmény után, a cégvezetés piaci várakozásai nem rosszak, annak ellenére, hogy 2018-hoz képest mérsékeltebb eredménnyel számolnak 2019-ben.A közgyűléstől az igazgatóság a következő 5 évre is megkapta a lehetőséget a tőkeemelésre, 30 milliárd forinttal, vagyis közel 25 százalékkal emelhető meg a Mol tőkéje. Hernádi szerint ez tipikusan az az eszköz, amit csak akkor használnak, ha nagyon muszáj, de egy olyan vállalat esetében, amelyik már kétszer volt ellenséges felvásárlás célpontja, nem baj, ha ilyen biztosítékok beépülnek az alapszabályába. Hernádi szerint nem véletlen, hogy a korábbi ellenséges felvásárlásoknak milyen volt az időzítése, hiszen az OMV próbálkozásánál végső döfés volt, amikor az osztrákok elől a Mol szerezte meg az INA 25 százalékát, aztán fontos esemény volt az, amikor 2008-ban vételi ajánlatot adott be a horvát cégre a Mol, ez egybeesik azzal, amikor az osztrákok elindították az ellenséges felvásárlást. Azóta azonban alaposan átalakult az olajipar, az OMV például egészen más stratégiát követ, mint a Mol, az osztrákok ugyanis eladják a közép-európai eszközeik egy részét, a fókuszt áthelyezik az oroszországi kitermelésre, és a szénhidrogének Európába szállítására, így az a fajta piaci nyomás, ami a 2000-es évek első évtizedében jellemző volt, most már egyáltalán nem tapasztalható. Hernádi semmilyen olyan veszélyt nem lát a közeljövőben, ami a Molnál bármilyen ellenséges felvásárlást elindíthatna.Az INA-val kapcsolatos helyzetről Hernádi azt mondta, hogy jelenleg érdemleges tárgyalások nem folynak, de azt lehet tudni, hogy a horvát állam különböző opciókat vizsgál. A Mol elismeri azt, hogy stratégiai üzletágként az olajiparról egyes kormányok gondolkodhatnak másképpen, van olyan kormány, amely teljes egészében privatizálná, más kormányok pedig részben vagy teljes egészében nacionalizálhaja ezt a területet, ha a horvát állam bármilyen paraméter mentén (bevételekhez kíván jutni, geopolitikai stratégia célok mentén stb.) újragondolja az energetikával kapcsolatos álláspontját, akkor visszaveheti az INA-t. A Mol arra törekszik, hogy a lehető leghatékonyabban működtesse az INA-t a piac szabályai szerint. Nagy áttörés volt a sisaki finomító folyamatainak újragondolása, az INSA felügyelőbizottsága elfogadta azt, hogy az alapvető desztillációs folyamatokat meg kell szüntetni a sisaki finomítóban, helyette a kőolaj feldolgozását máshol kell elvégezni, ez veszteségforrást szüntet meg a horvát vállalatnál.A magyar kormány és a Mol között komoly és jó párbeszéd van az INA-ról, bizonyos kérdéseket nagyon hasonlóan látnak, az INA hatékonyságát a kormány is fontosnak tartja, támogatja azokat a hatékonyságjavító intézkedéseket, amiket a Mol tett. A visszavásárlásra tett javaslattal kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, és amíg nincsenek, addig a Mol úgy kezeli az INA-t, mint ha örök életre részvényese lenne a horvát cégnek, a Mol a hatékony működtetésben érdekelt. Beszélgetések folynak a rijekai finomító felújításával kapcsolatban, a beruházáshoz azonban horvátországi jogszabálymódosításokra lenne szükség, például Horvátországban a finomítói veszteséget ugyanúgy adóval sújtják, mint ha azt a Mol felhasználná, amíg ez így van, addig egy esetleges beruházás nem jövedelmező.Hernádi beszélt a vállalat átalakításáról is, amelynek során a cél az, hogy a Mol teljesen új piaci megközelítésekkel is felvegye a versenyt. A Mol az egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatot működteti Közép-Európában, évente több mint 40 millió csésze kávét ad el a magyar olajcég, egyre több kúton elérhetők a Fresh Corner üzletek. Egyre fontosabb a fogyasztói szolgáltatások szegmens, itt például az autómegosztásban érdekelt a Mol, ahol egy friss bejelentés alapján a Drive Now is megjelenik, amit üdvözölt Hernádi, legalább lesz egy kis izgalom, egy kis verseny. De a Mol az ITK Holdingban szerzett többségi tulajdonrészén keresztül a tömegközlekedésben a kilométerértékesítésben és az ahhoz kapcsolódó gyártási folyamatokban is részt vesz. Egy másik fontos irány a petrolkémia, ahol az egyik legnagyobb magyarországi beruházásként 1,2 milliárd euróból épít poliol üzemet a Mol, csúcsidőben 3 ezer ember fog dolgozni 2020-ban, az építkezés befejeztével közel kétszázan dolgoznak majd az üzemben, amely magas megtérülésű eszköze lesz a cégcsoportnak. Emellett olyan területeken is elindult a Mol, amelyek Magyarországon még újdonságnak számítanak, például a műanyag feldolgozásban, egy olyan üzemet vett a Mol, amelyben nem a szokásos mechanikai módon, hanem kémiai úton választják szét a műanyag hulladékot. A Molon belüli változásokra azért is szükség van, mert fontos társadalmi változások zajlanak, az emberek környezettudatosabbak.A politikusok azt hangoztatják, hogy minél több irányból érkezik földgáz Magyarországra, az az ellátásbiztonságot javítja, de Hernádi szerint piaci szempontból is fontos, mert molekula és molekula közötti árverseny tud kialakulni, nem csak fiktív kereskedési mennyiségek lesznek, hanem tényleges verseny lesz. Ellátásbiztonsági és mennyiségi szempontból két olyan útvonal van, amelyen keresztül komoly gázmennyiség érkezhet Magyarországra, ebből az egyik a Török Áramlat, amely Törökország, Bulgária és Szerbia irányából éri majd el Magyarországot, ez alapvetően orosz gázra épül, de az uniós szabályok miatt más gázforrásoknak is lehetőséget kell majd rajta biztosítani. A másik földgázbeszerzési forrás a romániai Neptun mező, amely 2020-tól 8 milliárd köbméter kitermelési kapacitású mező. Mivel Románia már jelenleg is közel áll ahhoz, hogy önellátó legyen földgázból, a Neptun mezőből származó földgáz nagy részét exportálni fogják, az exportútvonal pedig Magyarország felé futhat. Az osztrák álláspont alapján Magyarországon keresztül futna egy vezeték, amely egy osztrák elosztási központhoz csatlakozna Baumgartennél, a Mol szerint azonban a meglévő vezetékrendszer felhasználásával is eljuttatható a gáz bárhová, ahol piaci kereslet van iránta. A vita folyik, a Mol szerint egy költséges új vezeték kiépítése nélkül is eljuthat a földgáz Ausztriába, és nem drágábban, mint egy új vezetéken.Múlt heti hír, hogy Magyarország 25 százalékos tulajdonrészt vásárolna a krki LNG-terminálban, ezzel kapcsolatban Hernádi elmondta, a horvát LNG terminál teljes kapacitása csupán 2,6 milliárd köbméter, és az ott tárolt gáz molekulája is drágább, mint a vezetékes gázé, ugyanakkor az ott tárolt gáz a szabad piacról érkezik, vagyis amikor ellátási problémák alakulnak ki, akkor a terminál nagyon jó kiegészítő gázforrás. Hernádi szerint az LNG terminálra szükség van, de tudni kell azt, hogy nem véletlen, hogy az európai LNG terminálok kapacitáskihasználtsága átlagosan 30 százalékos, tehát jellemzően kiegészítő gázforrásként használják. A magyar állam a 25 százalékos tulajdonszerzéssel annak a stratégiai fontosságát ismeri el, hogy ellátásbiztonsági szempontból, mint kiegészítő gázforrás van jelentősége.A Mol is érzi azt, amit minden más hazai vállalat, hogy a korfa átalakulásával megy ki az a szakképzett korosztály, amelyik munkához szokott, gyakorlatilag egy generáció hiányzik. Hernádi szerint nagy kérdés az is, hogy vajon korszerűek-e az oktatási formák ma Magyarországon a középfokú és felsőfokú oktatásban, hogy van-e bármiféle piaci igény azokra a szakmákra, amiket ma a gyerekeknek tanítanak. Magyarország a V4-hez képest is hátrányban van például az oktatásban, több országban gyorsabb átállás történt a mai világ igényeihez igazodó rendszerhez. A digitalizációban, például a kormányzati digitalizációban sokkal gyorsabban kellene haladnunk.Hernádi szerint tudomásul kell vennünk, hogy a következő generációk már nem az alapján választanak munkahelyet, mint a korábbiak, ennek egyrészt oka a nyelvtudás, hogy vannak tapasztalatok, hogy máshol is el lehet helyezkedni, de már az sem jellemző, hogy a munkavállalók arról a munkahelyről menjenek nyugdíjba, amelyikhez pályájuk elején beléptek. Erős a kereslet a képzett munkaerő iránt, jól mutatja ezt a bérverseny. A magyar vállalatok egy része jóval alacsonyabb termelékenységgel működik, mint a nyugat-európai, vagy akár néhány kelet-európai versenytársunk, a bérek viszont emelkednek, ebben pedig sok cég el fog vérezni. Ettől tisztulni fog a magyar gazdaság, a bérversenyt nem lehet elkerülni, lesznek olyan vállalatok, amelyek gyorsan reagálnak a hatékonysági követelményekre, és lesznek, amelyek egyáltalán nem tudnak majd reagálni, utóbbiak kiesnek a piacról. Akik gyorsan reagálnak, azok nyertesei lesznek ennek a folyamatnak, akik pedig lassan, azok támogatásokért fognak kuncsorogni.A Molnál azokon az új területeken, amelyek például digitalizációval foglalkoznak, Hernádi is fogcsikorgatva nézi, milyen jövedelmi viszonyok kerülnek elő, de a béreket nyilván a piaci kereslet-kínálat mozgatja, a mérnök-informatika szakosok már elsőévesen megkötik a szerződésüket a leendő munkahelyükkel, a felvevőpiac szinte korlátlan, ezen a piacon a Mol is ott akar lenni.Hernádi szerint jó ötlet, ebben, a regionális terjeszkedésben a Mol mindig is élen járt, de csak akkor szabad, ha nem csak a pénz áll rendelkezésre a befektetésekre, hanem a mostani tulajdonosnál jobban, hatékonyabban tudunk eszközöket működtetni. A Molnak ez az esetek többségében sikerült, de volt, ahol nem.Ahhoz, hogy a Mol kitermelése szinten maradjon, a vállalatnak készletet kell vásárolnia, elsősorban azokban az országokban, ahol már ismerik a Molt és a Mol is ismeri az adott ország szabályait. Ilyen ország például Oroszország, de ilyen régió a Pannon medence, Pakisztánt és az Északi-tengert is vizsgálja a Mol, Omán és térrége is érdekes lehet.A 120 méter magas épület építése jelenleg 138 méternél tart, mert a szilárd talaj eléréséhez 18 méter mélyre kellett ásni. A talajvíz markáns, ezért rétegfalat építenek. Eddig minden a terv szerint halad.