Így forgathatja fel az olajpiacot Törökország

Törökország olajtermelése nem jelentős, alig haladja meg Magyarországét, és bár jelentős fogyasztó, de nincs a legnagyobbak között. Az ország egyetlen finomítót üzemeltető vállalata, a Tupras értesülések szerint a líra esése ellenére az S&P Global Platts szerint folytatja a nyersolaj-beszerzéseket. A Tupras viszonylag jelentős benzin- és fűtőolaj-exportot folytat, amit várhatóan igyekszik majd növelni az erősebb dollár miatt. Az ország olaj- és dízelfogyasztását több mint 90 százalékban importból fedezi.

A törökországi események direkt hatása az olajpiacra így várhatóan elhanyagolható lesz, azonban a közvetlen piaci jelenléttel szemben az árfolyamválság potenciális gazdasági és pénzügyi következményeinek globális hatása is lehet. Bár az elmúlt napok az erőgyűjtésről szóltak a líra számára, ezzel együtt a dollárral szembeni árfolyam grafikon így sem nevezhető megnyugtatónak.

A líra árfolyamválsága egy olyan helyzetben állt elő, amikor más feltörekvő devizák is már hosszabb ideje nyomás alatt állnak. A jelenség, amit részben a dollár erősödése, részben helyi gazdasági problémák idéznek elő, a helyi feltörekvő devizák gyengülését okozza, elsősorban a dollárral szemben. Ezért, miközben a dollárban meghatározott olajárak napjainkban jelentősen elmaradnak a 2008-as történelmi rekordtól, számos feltörekvő országban a helyi devizában számolt olaj- és üzemanyagárak ma magasabbak, mint akkor. A folyamatot pedig felerősítheti a török válság, ami a gazdasági növekedést, a vásárlóerőt és a helyi üzemanyag-keresletet visszafogva ronthatja a globális olajkeresleti kilátásokat, lefelé hatva az olajárakra is. Bár az argentinai események arra utalnak, egy, a török árfolyamválságból eredő dominóhatás nem zárható ki teljesen, erre ugyanakkor jelenleg kevés az esély, miután a török válság belföldi termék, amely nagyrészt a politikai vezeték súlyos hibáiból ered - vélik a Commerzbank elemzői.Márpedig az olajpiaci kereslet bővülésének motorjai a nagy feltörekvő gazdaságok.

Nemzetközi Energiaügynökség

S&P Global Platts

A feltörekvő devizák dollárral szembeni - Törökországtól független - gyengülése, illetve a kereskedelmi feszültségek máris hozzájárultak ahhoz, hogy a vártnál alacsonyabban alakul ezen országok olajkereslete. A két legnagyobb ország, Kína és India tengeri olajbehozatala júliusban napi félmillió hordóval csökkent az első félévi 12,4 millió hordós szinthez képest - számolt be a Reuters tankerek adatai alapján. 2017-ben Kína teljes napi olajfogyasztása 12,8 millió, Indiáé 4,9 millió, de a többi, potenciálisan érintett feltörekvő kereslete sem elhanyagolható. Brazília több mint 3 millió, Mexikó közel 2 millió, Indonézia 1,6 millió, Thaiföld közel 1,5 millió, Egyiptom közel 800 ezer, Malajzia 750 ezer, Argentina 670 ezer, Dél-Afrika pedig 580 ezer hordós napi keresletet támaszt. Ezzel egybevág a Nemzetközi Energiaszövetség (IEA) várakozása, miszerint noha idén és jövőre is új csúcsra emelkedik, ezzel együtt lassul a globális olajkereslet bővülése.A piacot az Egyesült Államok és Törökország, a két NATO-szövetséges között váratlanul kibontakozó kereskedelmi agresszió is megzavarta, ami szintén lefelé szorító hatást gyakorol az olajárra. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az előző héten a török acél- és alumíniumra kivetett vámok megduplázását jelentette be - egyébként különös módon éppen a török líra gyengülésére hivatkozva, hozzájárulva a líra további mélyrepüléséhez. Erre válaszul a török kormány szerdán más termékek mellett megduplázta az amerikai autókra és egyéb termékekre vonatkozó tarifákat, miután Recep Tayyip Erdogan török elnök az amerikai elektronikai cikkek bojkottjára szólított fel.A török események más módon is befolyásolhatják az árakat. Amennyiben a válság súlyosbodna, és a politikai, gazdasági helyzet destabilizációjához vezetne, az az országon áthaladó fontos nemzetközi olajvezetékek szállításait is elbizonytalaníthatná. Az iraki Kurdisztán vagy Oroszország mediterrán piacra szánt olaja nagyrészt Törökországon át jut el a piacokra - írja elemzésében Pletser Tamás, az Erste Research Group EMEA olaj- és gázipar elemzője, hozzátéve, hogy az ország geopolitikai szerepe sem elhanyagolható a közel-keleti erőviszonyok fenntartásában. Az ezekben a viszonyokban bekövetkező esetleges zavarok a globális kínálatot csökkenthetik, ami dráguláshoz vezethet az olajpiacon. Ennek esélye azonban jelenleg csekélynek tűnik.Egyelőre tehát nem világos, hogy a török események globális hatásai, így olajpiaci következményei mennyire lehetnek széles körűek. Az egyebek mellett az iráni fejlemények, az amerikai-kínai kereskedelmi háború, vagy a venezuelai termelés zuhanása miatt meglehetősen ideges olajpiacon azonban érdemes számolni az olyan, látszólag nem kapcsolódó politikai eseményekkel is, mint a jelenlegi török válság.