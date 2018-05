Jó napja van ma a Mol-nak

Árazás

A céggel kapcsolatban hír nem látott ma napvilágot, ami a szektorra hat ma, hogy az olaj árfolyama ismét 70 dollár fölé került ma reggel. Bár a magas olajár nem egyértelműen pozitív a Mol számára, ugyanis a finomítói marginok esését eredményezi.A Mol pénteken tette közzé a legfrissebb gyorsjelentését. Az első negyedévben felemásan teljesített a várakozásokhoz mérten, mert amíg a feldolgozás és kereskedelem üzletág az emelkedő olajár hatására csökkenő marginok és a gyenge dollár miatt alaposan visszahúzta a forintban számolt eredményeket, addig a többi üzletág felülmúlva a prognózisokat javítani tudott eredményein.Pozitív volt viszont, hogy a gyorsjelentést követően a Concorde elemzője megerősítette a Mol részvényeire vonatkozó felhalmozási ajánlását és változatlanul 3208 forinton hagyta a 12 havi célárat, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent.A Mol P/E alapon továbbra sem mondható drágának. Azonban míg számos társaság árazása stagnáló profitvárakozások mellett is magasabb a Molénál, addig az is látható, hogy akadnak olyan szektortársak is, amelyektől hasonló árazás mellett a magyar olajtársaságénál nagyobb nyereség várható.

Mit mutat a technika?

A Mol árfolyamában a hosszú távú emelkedő trend tavaly év végén letört, azóta egy csökkenő trend formálódik. Pénteken 3 százalékot esett a Mol árfolyama, 88 forinttal zárt lejjebb a papír, mint egy nappal korábban, ami annak tudható be, hogy pénteken forogtak először osztalék nélkül a részvények. Az osztalék 127 forint volt, az árfolyam ennél kisebb mértékben esett, így is közelebb került az árfolyam a hetek óta formálódó trendcsatorna alsó széléhez. A technikai kép alapján, ha a sáv alját eléri az árfolyam, akkor érdemes lehet elgondolkodni a vételen, a sáv teteje pedig inkább eladási jelzést küld.