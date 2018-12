"Kifutunk az időből!" - Történelmi tüntetést tartottak a szén ellen

Az elmúlt három évben azonban mindössze 16 kormány hozta meg a cél megvalósításához elengedhetetlennek tartott intézkedéseket.

A szervezők szerint összességében mintegy 36 ezer, a rendőrség adatai alapján 15 ezer ember ment utcára Berlinben és Kölnben a december 2-án kezdődött csúcstalálkozó előtt azt követelve, hogy a jelenlegi tervekben foglaltaknál gyorsabban vezessék ki a szenet az energiatermelésből.A tüntetők konkrét követelése volt az Euractiv szerint, hogy 2020-ra felezzék meg a németországi szénerőművi kapacitást. A német kormány a szén kivezetésének megtervezésére külön bizottságot hozott létre, amelynek az év végéig kellene menetrendet kidolgoznia és javaslatot tennie a szén fokozatos kivezetésére. A fosszilis energiahordozók között a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátással járó szénhasználat leépítésére egyre több ország jelöl ki konkrét céldátumot. A magyar kormány külföldi sajtójelentések szerint 2030-as előzetes céldátumot fontolgat, de ezt a hazai közvélemény felé a kabinet még nem erősítette meg.A klímacsúcs apropóján máshol is tüntetéseket tartottak, Brüsszelben mintegy 64 ezren demonstráltak a klímavédelem mellett, politikai intézkedéseket sürgetve.A kéthetes klímacsúcs fókusza a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény célkitűzéseinek konkrét megvalósítási és utánkövetési lépésekre való váltására irányul. A világ minden országa által aláírt egyezmény fő célja a globális felmelegedés mértékének legfeljebb 2 Celsius-fokban, de lehetőleg 1,5 fokban való korlátozása.Ehhez elsősorban a szén-dioxid-kibocsátás jelenleginél gyorsabb csökkentésére lenne szükség, például a legtöbb üvegházhatású gáz kibocsátásával járó energiahordozók használatának visszafogásával. Ezen túl a kormányoknak a megújuló energiaforrások terjedésének felgyorsítását, az energiahatékonyságot növelő, valamint szigorú környezetpolitikai intézkedéseket is kellene hozniuk a cél elérése érdekében.A mostani tüntetések azonban az európai közvélemény erősödő klímaérzékenységére utalnak, amely gyorsabb cselekvésre sarkallhatja a nem ritkán húsbavágó intézkedéseket eddig részben éppen várható társadalmi következményeik miatt halogató kormányokat is.