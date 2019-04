Kitört a felvásárlási háború - Váratlanul rálicitáltak az olajóriásra

Május 13-án Portfolio befektetői klub. Most érdemes regisztrálni: ÁTTEKINTÉS

Az Occidental meglepő ajánlata értelmében az Anadarko részvényesei papíronként 76 dollárt kapnának készpénzben és Occidental-részvényben; az ajánlatot mintegy 57 milliárd dollár értékűre tette az arról elsőként beszámoló CNBC . Értesülések szerint az Occidental március vége óta három ajánlatot is tett, amelyek során az eredetileg 25 százalékos készpénzaránytól eljutottak addig, hogy az Anadarko részvényeiért már 50-50 százalékban készpénzt és Occidental-részvényeket kínáljanak.A hónap során korábban a Chevron is felvásárlási ajánlatot tett az Anadarkóra, a részvény- és készpénzmozgással is járó tervezett tranzakció részvényenként mintegy 65 dollárról szólt, a Chevron pedig az Anadarko 15 milliárd dolláros adósságállományát is átvállalná, ami összességében körülbelül 50 milliárd dollárra értékelte a társaságot. Ez az ügylet már önmagában az egyik legjelentősebb lett volna az iparágban - értéke alapján a valaha volt 11. legnagyobb energiavállalat-felvásárlás lenne a történelemben - , azonban az Occidental ajánlatát követően várhatóan a Chevron tovább emel a téten.Az ajánlati háborúban a tengerentúli olajipart követő elemzők véleménye szerint a Chevron esélyei jobbak, elsősorban azért, mert a részvényesek a Chevron-részvényeit vonzóbbnak tartják az Occidentalénál, de ezzel együtt a Chevronnak várhatóan érdemben, részvényenként mintegy 5-10 dollárral emelnie kell ajánlatán.A Chevron a második legnagyobb egyesült államokbeli energetikai vállalat, az Anadarko megszerzésével pedig jelentősen bővülnének palaolaj- és gáztermelési eszközei. A nagy amerikai olajcégek versenyt futnak azért, hogy a lehető legjobban megvethessék lábukat az ország (pala-)olajtermelésének bővülését alapvetően biztosító texasi Permi-medencében. Az akvizícióval egyúttal a Chevron mélytengeri kutatás- termelési lehetőségei is bővülnek, valamint a cseppfolyósított földgáz piacán is erősödhet a Chevron pozíciója.Az új ajánlat hírére a Chevron részvényeinek árfolyama szerdán több mint 3 százalékkal esett, de az Occidental árfolyama is gyengült kis mértékben. Ugyanakkor az Anadarko árfolyama kilőtt, és több mint 10 százalékos erősödéssel az S&P 500 index legjobb napi teljesítményét nyújtotta.