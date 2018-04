Lábon lőheti magát Amerika az autógyártók ajándékával

Mi történt?

Az EPA kormányzati környezetvédelmi hivatal ez utóbbi, 2022-től 2025-ig terjedő időszak üzemanyag gazdaságossági standardjait vizsgálja felül, és állapít majd meg új, a tengerentúli sajtóértesülések szerint jelentősen enyhébb szabványokat.

Túlságosan agresszívek a nemzeti üvegházgáz-kibocsátáscsökkentési célok, amelyek az előző elnök, Barack Obama klímaváltozási politikájának jelentős részét képezték

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ugyan 2016-ben javasolta a büntetés mértékében 140 dollárra történő emelését, azonban az EPA-val egy napon, 2018 április 2-án bejelentette, elvetette a még az Obama-adminisztráció alatt kitűzött célt.

Mi vezetett idáig?

A jelenlegi standardok értelmében a tengerentúli autógyártóknak a következő években radikálisan növelniük kellene a modelljeik által egységnyi üzemanyag mennyiséggel megtehető távolságot. A szabályozás két részre bontja a 2025-ig terjedő időszakot. Az első, 2017-2021-es szakaszban 40,3/41 mérföld/gallon átlagos üzemanyag-hatékonyságot kell elérniük az Egyesült Államokban készült autóknak, majd a 2025-ös modellévtől a gyártóknak 54,5 mérföld/gallonra (körülbelül 4,7 liter/100 kilométerre) kell javítaniuk a hatékonyságot.(A lehetőségek között volt az is, hogy nem módosítanak a standardokon, azonban nem határoznak meg 2025 utánra újabb célszámokat, így kifuttatva a rendszert.) fogalmazott közleményében Scott Pruitt, az EPA vezetője. Pruitt egyszerűen "rossznak" minősíti a környezetvédelmi hivatal Obama alatti irányultságát. A közlemény szerint a hivatal politikai okokból a célszerűnél sokkal gyorsabban, túlságosan magasra emelte a standardokat, a valóságnak nem megfelelő feltevéseire támaszkodva. Noha részleteiben még kidolgozásra vár, az EPA immár a Fehér Házba is megküldött, 16 oldalas javaslata és érvelése feltűnően rímel az autógyártók által hangoztatottakra.Az autógyártók elsősorban a megfelelés magas költségeivel indokolták a szabványok felülvizsgálatára vonatkozó kérésüket, a gyártók szövetsége 2012 és 2025 között összességében 200 milliárd dolláros többletköltséggel számol. Más tanulmányok azonban azt jelzik , a három nagy autógyártó a szigorúbb szabványok mellett is nyereséges maradhatna, de a náluk háromszor több alkalmazottat foglalkoztató beszállítói iparág is a megrendelések bővülésével számolhatna.A Trump-adminisztráció, pontosabban az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala, az EPA egyúttal azt is bejelentette, fontolgatja Kalifornia állam saját emissziós szabály megállapítási jogát is. Az állam az 1963-as Tiszta Levegő Törvény megjelenése óta rendelkezik autonóm szabályalkotási jogkörrel a levegőminőség területén, amit a szmoghelyzet javítása érdekében kapott meg, de szabályait további tucatnyi állam követi, közöttük például New York is - együttesen pedig a tengerentúli újautópiac több mint harmadát teszik ki. Kalifornia máris jelezte, élénken védeni fogja az érvényben lévő szabályozást, az állam kormányzója pedig erősen kifogásolta az EPA bejelentését; ezek alapján borítékolható, hogy az állam akár bíróság elé is hajlandó vinni az ügyét.Azok a gyártók, amelyek nem teljesítik az előírást, büntetést fizetnek, amelynek mértéke 55 dollár/autó/1 egységnyi elmaradás a standardtól.A kritikusok szerint az 55 dolláros büntetés egyértelműen elégtelen ahhoz, hogy az autógyártókat a standardok teljesítésére kényszerítse. Az eszköz gyengeségét jelzi, hogy számos nagy autógyártó az elvárt fejlesztés helyett inkább évről évre befizeti az 1983-as bevezetése óta mindössze 10 százalékkal emelt bírságot.Az Államokban először 1975-ben határoztak meg üzemanyag-hatékonysági standardokat, a kongresszus nagyrészt az 1964-75-ös arab olajembargó hatására döntött így, amely az addigi pazarló olajfogyasztás korlátozására sarkallta az USA-t is. Érzékeltetendő, hogy a 2025-re elérendő cél mekkora ugrást jelentene: az 1978-ra kijelölt cél 18 mérföld/gallon volt, a hatékonyság pedig 2017-ben is csak körülbelül 25 mérföld/gallon ért el. A korábbi évek nem túlságosan ambiciózus céljait azért általában sikerült teljesíteniük az országban gyártott személyautóknak és kisteherautóknak.

Az elmúlt egy-két évben azonban már nem sikerült végrehajtaniuk az elvárt mértékű hatékonyságjavítást, azzal együtt sem, hogy az üzemanyag-hatékonyság a 2016-os évben minimális mértékben 24,7 mérföld/gallonra, rekord szintre emelkedett kormányzati adatok szerint. Ez is messze elmarad ugyanakkor az Obama-adminisztráció, illetve az úgynevezett átlagos vállalati üzemanyag-hatékonysági (CAFE) standardok által a 2012-2016-os időszak végére átlagos célként kitűzött 35,5 mérföld/gallon értéktől (a személyautóknak 39, a kisteherautóknak 30 mérföld/gallon).A viszonylag alacsony olaj- és üzemanyagárak hatására az amerikaiak egyre inkább a nagyobb modellek, SUV-k és egyéb benzinfalók felé fordultak, és valójában ez a jelenség volt az, ami miatt a gyártók elkezdtek félni attól, hogy a 2025-ig teljesítendő szabványok túlságosan szigorúak. A legkevésbé üzemanyag-hatékony flottája a három nagy detroiti gyártónak van: a General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler riválisainál még mindig jóval nagyobb arányban gyárt és értékesít nagyfogyasztású SUV-kat, pickupokat és egyéb modelleket, mivel ezeken jóval nagyobb nyereség érhető el, mint a kisebb személyautókon. Amint látható, a kereslet is erősödik a crossoverekre és egyéb nagyobb járművekre.

Mi jöhet most? - Várható hatások

A hatékonyságjavítást a piacra kell bízni - így foglalható össze az amerikai piacot ellátó gyártók álláspontja az ügyben. Az enyhítésért nagy erőkkel lobbizó autógyártók szövetsége szerint az üzemanyag-hatékonyság javulását leginkább az szolgálja, ha minél több fogyasztó képes új, a korábbinál jóval energiatakarékosabb autót megvásárolni, ennek megfelelően nem meglepő módon poztívan fogadták a terveket.

Donald Trump már körülbelül egy évvel ezelőtt elrendelte a felülvizsgálatot, amely illeszkedik az elnök lépéseinek sorába, amellyel a zömmel elődje által hozott klímavédelmi szabályozás kiiktatását igyekszik elérni, például a tengerentúli szénbányászat környezetvédelmi korlátainak felemelésével vagy a Párizsi Klímaegyezményből való kilépéssel. Az elnök korábbi értesülések szerint elsősorban költségtakarékossági és kisebb részben biztonsági megfontolásokra hivatkozva vonná vissza az Obama-korszak szabványait; ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy a Trump-adminisztráció célja az amerikai gyártmányú autók értékesítésének növelése.Újra a világ autógyártó központjává akarunk lenni. Az is leszünk, és nem is sokára - fogalmazott Donald Trump még tavaly márciusban, a felülvizsgálati tervek bejelentésekor.A hétfő esti bejelentés hatása a General Motors részvény árfolyamának alakulásában is tükröződik

Az Egyesült Államok autóipara számára egyértelműen kedvező fejlemény lenne a belső piaci standardok enyhítése, a belföldi piacot domináló amerikai székhelyű gyártók rövid távon valóban profitálhatnak abból, mivel ezáltal jelentős fejlesztési költség elköltése alól mentesülnek, legalábbis átmenetileg.

Amikor az Obama-adminisztráció 2009-ben elfogadta az EPA, az NHTSA és Kalifornia által megállapított üzemanyag-hatékonysági és kibocsátási standardokat, az autógyártók nem voltak erős alkupozícióban, miután a gazdasági világválság hatására éppen a túlélésért küzdöttek az adófizetők pénzéből összeállított 80 milliárd dolláros mentőcsomaggal. Most a Ford ilyen kényszerítő erők hiányában is - ha diplomatikusan is - de kiállt a további hatékonyságnövelés mellett, üzenve ezáltal a piacnak is.A központi előírás enyhülése ugyanis nem jelenti azt, hogy az autógyártók a piaci fejlemények függvényében később ne dönthessenek akár a központilag megállapítottnál is nagyobb mértékű hatékonyságjavításról. A verseny a külfödi piacokon is hasonló reakciókat válthat ki az amerikai gyártóktól, amelyek ezután tágabb határok között dönthetnek autóik hatékonyságának javításáról.A standard lazítása várhatóan jelentős hatással lesz majd az autógyártókra, de nem csak rájuk. A valószínűsíthető megengedőbb elvárások hatására nem csak a szektor, de az ország energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása is emelkedhet. Az üzemanyagköltségek nagyobbak lehetnek, ahogyan a nagyobb légszennyezettség miatt az egészségügyi és környezetvédelmi kiadások is meghaladhatják a szigorúbb szabályok esetén várhatóakat. A visszalépés az autóipar beruházási és munkahelyteremtési aktivitását is visszafoghatja.A szigorúbb szabályok jelentősen mérsékelhetnék az amerikai gazdaság olajfogyasztását, 2030-ra a megtakarítás mértéke meghaladhatná a napi 3 millió hordót, ami nagyjából megegyezik az USA Perzsa-öbölből és Venezuelából származó importjával. Emellett több százezer új munkahely létrejöttét ereményeznék, a globális szén-dioxid-kibocsátást pedig annyival fognák vissza 2030-ra, ami megfelel 140 széntüzelésű erőmű egész évi emissziójának. A szigorúbb elvárások jelentősen mérsékelnék a fogyasztói költségeket is, egy tanulmány szerint ennek összege 2030-ban elérheti majd a 140 milliárd dollárt.