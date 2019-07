Lassan annyi bevételük lesz a benzinkutaknak a kávékból és szendvicsekből, mint üzemanyagból

A Mol-csoport EBITDA-jának már 15,7 százalékát adja a fogyasztói szolgáltatások üzletága és 2018-ban a növekedés dinamikus, az egy évvel korábbi szinthez képest 18 százalékkal nőtt a divízió eredménye (bár ebben nem csak a gyorséttermi szolgáltatások, hanem a Mol Limo autómegosztó is benne van). A bővülés nem csak az értékesítési volumen növekedésének, hanem a termékek növekvő árrésének is köszönhető és a Mol becslései szerint 2030-ra a csoportszintű eredmény harmadáért felelhet az üzletág.A versenytársak közül a Shell és az OMV nem közölt pontos számokat, de elmondták, hogy a kiskereskedelmi üzletág a teljes forgalom közel 15 százalékát adja. A Molnál a csoportszintű árbevételben jelenleg 70-30 százalék a megoszlása a benzin-és dízelértékesítések bevétele, illetve az egyéb szolgáltatások bevétele között.Szakértők szerint a meleg italok, szendvicsek és egyéb élelmiszertermékek benzinkutakon történő értékesítése belátható időn belül megközelítheti az üzemanyag-eladásokból származó bevételt. A Shellnél ez globális kitűzött cél is, amit 2025-re terveznek elérni. Az OMV viszont ügy gondolja, hogy az üzletek mérete valószínűleg nem teszi lehetővé, hogy az üzletág forgalma elérje az üzemanyagok értékesítését.A Mol Csoport több mint 1900 töltőállomásából hét országban összesen 705 benzinkúton van Fresh Corner, amit 2021-ig 1250 darabra bővítenének. Magyarországon 130 egység van. A 189 hazai Shell-kútból 57-et az új shopkoncepció szerint alakítottak át,a 197 OMV-kút közül pedig 114 a VIVA-kávét forgalmazó egységek száma. Spar Express-üzletek pedig 85 helyen vannak.