Listára kerülnek a csaló tűzifaárusok

A magyar energiaellátás aktuális kérdéseiről a Portfolio november 6-i Energy Investment Summit 2018 konferenciáján bővebben is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A hatósághoz sok panasz érkezik az interneten vásárlóktól, mert előfordul, hogy nem azt a fafajú tűzifát vagy nem azt a mennyiséget kapták meg, amit kifizettek, esetleg egyáltalán nem is kapták meg a szállítmányt.A Nébih korábbi próbavásárlásai során eltávolíttatták a megtévesztő, jogszerűtlen hirdetéseket, de azt tapasztalták, hogy újra megjelentek hirdetések ugyanazokkal a telefonszámokkal, ezért is állították össze az adatbázist - közölte hozzátéve, van pozitív lista is a legális forgalmazókról.Tűzifa vásárlásakor a vevőknek kapniuk kell számlát vagy nyugtát, szállítójegyet, amelyen szerepel a megvásárolt fafaj és mennyiség, valamint kötelező tartalmú tájékoztatót.