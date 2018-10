Magyarország irányából biztosítaná gázellátását Szlovákia

A régiós és magyarországi gázellátás jövőjével kapcsolatos kérdésekkel a Portfolio Energy Investment Forum 2018 november 6-i konferenciája bővebben is foglalkozik. Az amerikai LNG jelentette lehetőségről Daniel Babinski energetikai szakdiplomata, az Egyesült Államok Nagykövetségének gazdasági tanácsosa tart előadást a rendezvényen. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Ez a mennyiség hozzávetőleg megegyezik Szlovákia teljes éves gázimportjával, vagyis elképzelhető, hogy északi szomszédunk hamarosan teljes földgáz-behozatali igényét Magyarország felől elégíti majd ki.

Az úgynevezett HUSKAT Alternatív Allokációs Mechanizmus második ajánlattételi szakaszában a Balassagyarmat/Vel'ke Zlievce határkeresztező pontra Szlovákia irányába a 2022/2023 gázévtől kezdődően mind a 15 felajánlott gázévre érkezett be kötelező érvényű kapacitáslekötési ajánlat. A 2022. októberétől - 2029. októberéig tartó időszakra a 4,29 milliárd m3/éves mennyiséget meghaladták a lekötési igények, így a felajánlott bővített kapacitás (a megnövelt/bővített 600 000 m3/órás technikai kapacitás 80%-a) 100%-a lekötésre került, illetve az azt követő időszakra kisebb mértékben érkeztek be vételi/kapacitáslekötési ajánlatok, melyeket szintén allokálták.A Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) szerint a sikeres kapacitásallokációs eljárás esetén a hazai tranzitforgalom növelésével jelentősen javul a hazai földgázellátás, mind ellátásbiztonsági szempontból, mind pedig a földgázforrás diverzifikáció vonatkozásában, ami hozzájárul a hazai versenyképesség javulásához is. A szlovákiai irányú gázszállítási kapacitás bővítésével jelentősebb tranzitbevételhez is juthat Magyarország.A társaságtól származó korábbi információk szerint a kapacitásbővítési beruházás munkálatai 2019 elején indulnának. A vezeték kapacitása jelenleg észak-déli irányban háromszorosa a dél-északinak, a cél az utóbbi irány kapacitásának megháromszorozása. Ezt az MGT elsősorban a gázkereskedői igényekkel indokolta korábban, amelyeket pedig az Ukrajna felőli gázszállításoknak az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépülése után, a 2020-as évek elején várható visszaesése magyaráz. Magyarország és szomszédai a gázvezeték összeköttetések, illetve interkonnektorok fejlesztésével igyekszik diverzifikálni a térségi ellátást, így a fekete-tengeri román gáz mellett a tervek szerint hamarosan a horvátországi LNG-terminál, valamint a szintén Gazprom jegyezte Török Áramlat projekt révén Szerbia felől is érkezhet földgáz Magyarországra.